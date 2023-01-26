美資沽空機構狙擊印度富豪旗艦公司

指估值過高 下跌空間達85%

Hindenburg是次出手後，Adani家族控制的公司阿達尼企業及阿達尼港口和經濟特區公司股價即被質低，最多曾跌3.7%及7.3%，收市跌幅收窄，仍跌了及1.1%及6.1%。Hindenburg稱，阿達尼系公司估值過高，下跌空間可高達85%，同時批評Adani家族運用空殼公司網絡令公司資金流失。

另外阿達尼企業及氣體公司簽發核數帳目，只找來小型核數師行年約23、24歲小伙子審核，令人產生疑慮。因此其着手沽空該系公司的美國買賣債券、非印度人買賣的衍生工具及證券。

阿達尼為綜合企業，截至昨日市值達1932.1億美元（約1.51萬億港元），控制7間上市公司，業務涵蓋運輸物流、基建、能源、公用事業。

Gautam Adani去年膺亞洲首富

Gautam Adani在去年更以坐擁1120億美元財富，晉身亞洲首富。相比其他沽空研究機構，Hindenburg在港股市場不太活躍，對上一次出手已是2020年5月，當時指控中國金屬資源利用（1636）為殭屍企業，並指當時公司面對嚴重財務壓力，亦有很多未披露的關連交易。

（綜合報道）