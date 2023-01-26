學者：瑞士政治中立匯價穩定 有利中資

潘釋正認為港交所上市要求高，令內地上市公司另覓其他渠道，看中其他交投量較低市場，因願意吸引更多公司上市而降低上市門檻。

至於選擇其他市場時，他認為內地公司主要從與市場所屬國家與內地關係、ESG政策、增長潛力等方面分析。

內地公司多在瑞交所上市，他指出與國與國之間的態度有關，因美國對華的態度相對強硬、與英國也存有爭議、歐洲對華態度則較曖昧並逐漸出現經濟衰退。但瑞士作為多年來的中立地方，便毋須擔心會受到政策上的問題影響，加上採取ESG的政策較好，匯價也較為穩定，對內地公司甚有利。

未來或拓中東迪拜發GDR

其次是市場規模和潛力，他認為選擇瑞交所的原因，是排除上述交易所後，再排除印尼、泰國、新加坡等地甚少交投的交易所，可供上市的選擇便是瑞士。而他預料未來下一個適合發行GDR上市的地方，便是中東迪拜，因上市也須看市場規模。