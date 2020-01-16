A股赴歐發GDR 恐攤薄港IPO 去年10企籌304億 9家往瑞士掛牌

明報記者 馬意文

本報統計2022年滬深兩市有多達10隻A股，先後發行GDR上市，共籌約38.8億美元（約303.7億港元）。相對於港交所去年IPO集資總額約1043億元，則相當於港股集資額約三分一；當中10家上市公司有9家在瑞交所掛牌，最大集資額是東方盛虹達7.15億美元。須知港股IPO市場，去年集資額最大的兩隻新股分別為中國中免（1880）及天齊鋰業（9696）兩隻A股，若大量有境外集資需求的A股放棄來港而轉發GDR，對港股IPO的潛在攤薄效應不容忽視。

GDR僅4個月鎖定期 流通性較寬鬆

瑞銀亞洲股票資本市場部董事總經理胡凌寒認為，GDR現時在政策層面得到支持，因已擴大到目前容許在3家交易所上市，包括倫敦證交所、瑞士證交所和德國證交所。她認為，上述三家交易所中，內地公司主要集中往瑞交所及倫交所，因比較下內地公司較少能符合德交所的上市要求。

她續稱，GDR只4個月鎖定期，與A股6個月嚴格鎖定期比較，流通性較寬鬆，更受支持。惟她相信GDR對港交所的影響不大，不會明顯削弱港新股市場動力，因為港交所和GDR面向的潛在上市公司存有差別，內企對以GDR形式到瑞士、英國集資感興趣的，大部分未有意向到港上市。

胡凌寒指出內地公司選擇GDR集資，原因之一是未必對港股市場感興趣，而接受GDR上市的歐洲交易所和港交所投資者基礎不同。若港股投資者的取態和偏好有所轉變時，公司又有融資需要，亦不能排除已發行GDR的公司他日重燃有意來港上市的意欲。

瑞銀：港今年IPO勢較去年熱鬧

展望未來，她認為今年本港新股上市將會較去年更加熱鬧，因受到大市回升影響，加上美國加息周期料近尾聲，以及其他利好因素等。至於今年內地公司發行GDR集資的數目，她預計有機倍增至超過20家，以新能源相關行業為主；而過去一年內地公司的GDR最高集資額未達到10億美元，預計今年會出現數家，並橫跨不同行業。