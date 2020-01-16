A股赴歐發GDR 恐攤薄港IPO 去年10企籌304億 9家往瑞士掛牌

【明報專訊】港交所（0388）去年新股集資額僅稍多於一千億，全球排名再度跌出三甲。儘管各大會計師行均預期港股今年新股集資額有望倍增至逾二千億元，但新股IPO市場前景仍面對不少挑戰，愈來愈多A股上市公司決定赴瑞士為首的歐洲交易所發行GDR（Global Depository Receipt，全球存託憑證）上市，而未有來港發行H股，可能攤薄港股IPO市場的潛在上市資源。
明報記者 馬意文
本報統計2022年滬深兩市有多達10隻A股，先後發行GDR上市，共籌約38.8億美元（約303.7億港元）。相對於港交所去年IPO集資總額約1043億元，則相當於港股集資額約三分一；當中10家上市公司有9家在瑞交所掛牌，最大集資額是東方盛虹達7.15億美元。須知港股IPO市場，去年集資額最大的兩隻新股分別為中國中免（1880）及天齊鋰業（9696）兩隻A股，若大量有境外集資需求的A股放棄來港而轉發GDR，對港股IPO的潛在攤薄效應不容忽視。
GDR僅4個月鎖定期 流通性較寬鬆
瑞銀亞洲股票資本市場部董事總經理胡凌寒認為，GDR現時在政策層面得到支持，因已擴大到目前容許在3家交易所上市，包括倫敦證交所、瑞士證交所和德國證交所。她認為，上述三家交易所中，內地公司主要集中往瑞交所及倫交所，因比較下內地公司較少能符合德交所的上市要求。
她續稱，GDR只4個月鎖定期，與A股6個月嚴格鎖定期比較，流通性較寬鬆，更受支持。惟她相信GDR對港交所的影響不大，不會明顯削弱港新股市場動力，因為港交所和GDR面向的潛在上市公司存有差別，內企對以GDR形式到瑞士、英國集資感興趣的，大部分未有意向到港上市。
胡凌寒指出內地公司選擇GDR集資，原因之一是未必對港股市場感興趣，而接受GDR上市的歐洲交易所和港交所投資者基礎不同。若港股投資者的取態和偏好有所轉變時，公司又有融資需要，亦不能排除已發行GDR的公司他日重燃有意來港上市的意欲。
瑞銀：港今年IPO勢較去年熱鬧
展望未來，她認為今年本港新股上市將會較去年更加熱鬧，因受到大市回升影響，加上美國加息周期料近尾聲，以及其他利好因素等。至於今年內地公司發行GDR集資的數目，她預計有機倍增至超過20家，以新能源相關行業為主；而過去一年內地公司的GDR最高集資額未達到10億美元，預計今年會出現數家，並橫跨不同行業。