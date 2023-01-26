券商看好騰訊遊戲前景 收入或意外升

《元夢之星》獲內地批出版號

今年1月份，國家新聞出版署共批出88款國產網絡遊戲，不但創下「遊戲寒冬」後、2022年4月恢復審批以來最多，今次獲批的遊戲普遍質量高、偏大作，當中包括騰訊的《元夢之星》、網易（9999）的《超凡先鋒》、米哈遊的《崩壞：星穹鐵道》、中青寶（深：300052）的《四季之春》等等。

儘管內地重批遊戲版號，但未成年人打機時長限制的措施未見停止。在寒假及新春佳節期間，騰訊限制未成年人只能在1月13至15日、20至27日及2月3至5日，每天晚上8時至9時登入遊戲，累計合共14小時；同時呼籲未成年人要合理規劃假期，做有意義的事情。

富瑞（Jefferies）報告認為，雖然未成年人保護措施拖低騰訊2022年的用戶遊戲時長及收入，但能夠把更多研發資源分配到產品調整上。該行預期，騰訊的研發團隊於今年間，可以更加專注於產品升級和新功能。根據與遊戲行業專家的討論，富瑞看好騰訊的海外遊戲業務發展，預計2023年的增長有望超過國內遊戲業務。

自去年4月重批遊戲版號以來，截至今年1月為止，國家新聞出版署累批556款新遊戲版號，數量還未及2020年全年1308款的一半。騰訊主席馬化騰於員工大會上亦表示，長期來看內地遊戲市場版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易取得版號，騰訊遊戲更要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。

成功建立互聯網經濟生態圈

根據摩根士丹利報告，在外資基金的持股組合當中，中概股的持股比例跟MSCI中國指數的佔比有落差。問及基金會否「追落後」買入騰訊，從而刺激股價上升？第一上海首席策略師葉尚志認為，即使基金買入亦要有原因，持股組合不一定要跟隨MSCI個股佔比。葉尚志指出，近期中資科網股有所反彈，相信是因為市場願意給予更高預測市盈率（PE），在互聯網巨頭當中較看好騰訊。他表示，騰訊是以手遊業務起家，隨金融科技及企業服務對公司的貢獻愈來愈大，騰訊已成功建立出一個互聯網經濟生態圈。