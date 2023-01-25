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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：中資油股發盈喜 兔年有望保佳績

【明報專訊】恒指虎年收市終於重上22000點，算是苦盡甘來，目前恒指呈現一個大V形走勢，頂位在去年6月，與目前的水平仍有400點的差距，希望兔年新春開市能一舉而破，大吉大利。

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