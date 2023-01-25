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經濟
2023年1月25日星期三
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
水滴部署攻港保險經紀業務 招聘負責人 創辦人：持續關注本地發展機會
去年赴美上市 星級股東包括騰訊博裕等
歐PMI升至50.2 七個月來首恢復擴張
美司法部擬再告Google 涉廣告壟斷
第一城兔年開齋 兩房蝕逾百萬
成本低適合重用 液態甲烷火箭成新寵
HKTVmall盆菜搶手 禮盒銷量升三成
曾淵滄：中資油股發盈喜 兔年有望保佳績
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【明報專訊】恒指虎年收市終於重上22000點，算是苦盡甘來，目前恒指呈現一個大V形走勢，頂位在去年6月，與目前的水平仍有400點的差距，希望兔年新春開市能一舉而破，大吉大利。
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