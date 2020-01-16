歐PMI升至50.2 七個月來首恢復擴張

美股三大指數周一顯著上升後，昨晚開市早段俱回軟，跌幅介乎0.3%至0.5%。

納指周一升2% 昨早段回軟

美國聯儲局進入2月議息會議的靜默期，被視為「聯儲局傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos周日「放風」表示，當局擬放緩加息步伐，並討論今年暫停加息的條件。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期2月初加息0.25厘的概率為99.9%。

截至昨晚10時半，美國10年期債息報3.5448厘，升0.029厘；2年期債息報4.2486厘，升0.2厘。市場預期美國放慢加息步伐，對息口敏感的科技股在周一領漲，帶動美股急升。納指在周一升2%，至昨晚才稍為回軟。

道指成分股3M（美：MMM）昨晚公布裁員2500人，該公司指去年第四季的收入按年下跌6%，主要受貨幣市場波動影響，但撇除這因素，銷售在去年也下跌，3M行政總裁Mike Roman指12月面向消費者的業務急速下滑，加上內地業務受疫情打亂，公司已因而調整產量。他指宏觀經濟在2023年的挑戰仍持續。

與此同時，科網股裁員浪潮持續，音樂串流平台Spotify（美：SPOT）周一宣布，將會削減6%人手，相當於600名職位。受消息影響，Spotify當天股價升2.1%，收報99.94美元，昨晚初段回落0.4%。

港股ADR做好 美團升4.6%

隨中國內地及香港踏上復常之路，近日A股及港股亦見反彈。外電路透引述投行高盛和摩根大通報告指出，隨內地結束動態清零後，對冲基金紛紛湧入中國股市。惟摩根大通認為，市場樂觀情緒或於短期內減退，實際情況取決於中國重新開放措施的新進展。

港股ADR指數周一收報20424點，升1.9%。科網股ADR升勢較強，美團（3690）ADR折合報175.74元，較本港收市價高4.6%。騰訊（0700）ADR和小米（1810）ADR均升逾2%。

（綜合報道）