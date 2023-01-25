去年赴美上市 星級股東包括騰訊博裕等

水滴互助水滴籌內地爆紅

水滴公司創立於2016年，僅7年時間便完成赴美上市，背後離不開一眾具「美團（3690）」背景的創辦人及高層，當中沈鵬更被稱為美團的「地推王」，在離開美團創立水滴後的一個月已公布獲得5000萬元人民幣的天使投資。而水滴旗下的網絡互助社群「水滴互助」、眾籌平台「水滴籌」，打着只要經濟困難的疾病患者提交疾病診斷證明及家庭經濟情况證明等相關資料，經審核通過後便可以開始眾籌，隨即在微信朋友圈等迅速爆紅洗版。

曾遭銀保監點名批評

「水滴籌」及「水滴互助」風頭一時無兩，但在2020年9月銀保監會點名提到螞蟻集團旗下的相互寶、水滴互助等網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。其後水滴互助回應指，一直呼籲相關部門盡快落實互助監管。不過，最終水滴公司在2021年3月終止「水滴互助」業務。此外，去年8月「水滴籌」又被指其籌款中介最高抽成70%，引來網民熱議，其後水滴否認與之有關係，強調高於3.6%的費用都非平台收取。

雖然「水滴籌」及「水滴互助」的消息紛紛擾擾，但無阻水滴公司的保險中介業務發展，據去年12月水滴公司發布的第三季季績顯示，水滴公司保險相關收入為6.94億元，是主要收入來源，由於開源節流的策略成功，在2022年第三季按年扭虧錄得盈利1.7億元人民幣，亦是連續三個季度錄得盈利，累計盈利達4.82億元人民幣，績後多間大行包括高盛、里昂亦上調了水滴公司的評級及目標價。