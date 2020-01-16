Netflix創辦人卸任CEO

【明報專訊】Netflix（美：NFLX）聯合創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）宣布卸下行政總裁職務，並改任執行董事長。黑斯廷斯於1999年從另一創辦人Marc Randolph手上接過帥印，成功將一門DVD租賃生意，轉型為串流媒體巨頭。黑斯廷斯在Netflix官網張貼通告，表示近年已逐漸放權，形容現在是「完成交棒的合適時機」。由於去年底的訂戶增長及今年首季的收入預測勝預期，Netflix股價早段升近9%，高見344美元。
上季訂戶增長勝預期
Netflix表示，去年是「艱難的一年，開局坎坷，但結局較為光明」。該公司在2022年首兩季經歷付費訂戶萎縮後，第三季止跌回升，最新公布的第四季訂戶按季增長766萬，遠高於Netflix原預期的450萬增幅。這部分由於《愛登士家庭》外傳劇集《Wednesday》及《哈利王子與梅根》紀錄片等熱門節目的推動。不過與訂戶數字相比，投資者愈來愈重視盈利。該公司第四季純利5530萬美元，按年大跌九成。
Netflix上季收入按年增1.8%至78.5億美元，略高於預期，這表明在此期間推出的附廣告廉價套餐，未引發原有訂戶由較昂貴的免廣告套餐降級消費。Netflix表示，已在重新加快收入增長方面有明確的路徑，預計今年首季收入可望按年增長4%。