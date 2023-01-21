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2023年1月21日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港股虎年收爐 發威收復22000 一年仍跌1758點 海底撈逆市升四成跑出
傳馬雲已來港 晤財金界人士
港交所關注企業資產值是否公允
吉利入股大馬機車銷售商 加碼拓東南亞
長和售歐鐵塔換取部分股權 Cellnex獲洽購股價急升
永明15億奪大新銀保合約 料7月起銷售
國泰料去年蝕最多70億 本業僅微虧 料受國航巨虧拖累 分析員：短期受惠內地客外遊
蔬菜能源漲價 港上月基本通脹2%
周焯華延長上訴期限 被指遭法院拒絕
中動向銷售跌20% 新百貨料蝕1.7億
錦州銀行停牌 未知是否涉李河君案
歐盟促TikTok符規定 否則被禁用
Alphabet炒1.2萬人 歷來最多 瘦身迎經濟寒冬 股價升5%
Netflix創辦人卸任CEO
高通脹拖累 英12月零售跌5.8%遜預期
Genesis申請破產保護
《入樽》票房破2000萬 羚邦即飈26%
內地專才付257萬辣稅買東堤灣畔 855萬購3房戶 東涌本月40宗成交超上月
虎年CCL樓價指數跌15%
和黃物流中心全層 申改數據中心涉72萬呎
恒地年終無休賣樓 新春後推兩現樓盤
銷監局去年136宗投訴升2.4倍 創新高
陸振球：中國未富先老 殺傷力更大
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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