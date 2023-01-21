和黃物流中心全層 申改數據中心涉72萬呎

整個項目545萬呎 6樓為分發中心

事實上，隨着數據中心需求上升，近年除政府推出數據中心官地外，不少財團亦把旗下物業申請改為數據中心用途（見表）。上述物業現有樓面約545.46萬方呎，申請人計劃把地點由「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」地帶，改劃為「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭（1）」地帶，擬把6樓分發中心發展或擬議的數據中心。

指分銷中心需求過去十年趨波動

和黃物流中心現時為一幢多層多功能工業大廈，申請人表示，項目自1998年被劃為「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭」地帶，當中分銷中心使用需求在過去十年面臨的波動愈來愈大，為了充分善用現有建築物中的工業樓面空間，並為新數據中心的發展提供所需的樓面面積，今次申請建議在擬議的「其他指定用途」註明「貨櫃碼頭 1」地帶加入「資訊科技及電訊業」用途，容許把相關樓面改裝為數據中心。

此外，擬議方案涉及改動部分樓面間隔，包括改動天台的內部交通設施、在閣樓1層增加電單車車位及地面增建132kV變電站以支援6樓的擬議數據中心。擬議方案不會增加樓面面積及樓宇體積，而地面至閣樓2層的貨櫃裝卸站和其他位於1樓至5樓的分發中心完全不受影響。

長實啟德地中標價高次標24%

另方面，長實上月以87.03億元投得的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號住宅地，每方呎樓面地價約6,138元，重返同區逾8年前水平，地政總署昨公布其餘5個財團入標價，由25.5億至70.226億元，即每方呎樓面地價由1798至4953元不等，而長實出價較次標高出近24%。上述項目截標時，共接獲6份標書，當日現場所見，到場入標財團包括長實、新地（0016）、恒地（0012）、南豐、會德豐、「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際，另信置（0083）則夥嘉華國際（0173）及鷹君（0041）合組財團入標。