歐盟促TikTok符規定 否則被禁用

要求加強審查 刪非法內容

《數碼服務法案》要求網上平台加強內容審查，刪除非法內容。無法遵守法案的公司將面臨高達全球年收入6%罰款。

Thierry Breton又指，TikTok用戶較為年輕， 平台有責任去保護他們。他又形容，「觀眾愈年輕，責任就愈大」， 呼籲TikTok在9月最後限期前遵守法案，若調查顯示TikTok沒有完全符合法案要求，歐盟將全面制裁TikTok，以保障其公民。

TikTok發言人Caroline Greer早前於Twitter發文表示，公司十分重視用戶安全，同時表示公司會遵守《數碼服務法案》和其他歐盟規定。

就TikTok問題，歐盟官員遠不及美國議員的直言不諱。TikTok母公司字節跳動在過去3年內，一直致力反擊美國政府其公民數據是否可以被查閱，以及美國公民內容會否被中國政府實體操縱的憂慮。

至於歐洲市場方面，表示對TikTok感到憂慮的政客亦持續增加，尤其是TikTok上月承認其部分員工不當查閱兩名記者的用戶數據，以試圖查明向媒體泄露信息的來源之後，該公司面臨的壓力愈來愈大。