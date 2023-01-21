周焯華延長上訴期限 被指遭法院拒絕

當地有規定，包括檢察院、被告等提出與程序相關的文件需時翻譯成為官方語言，若因為長度或複雜性等問題，致未能夠在合理時間完成翻譯成文字本，最多可獲一次延期，時間與原先授予的申請上訴期時限一樣。

最少6.2萬宗賭底面投注

此外，澳門初級法院合議庭上載周焯華一案判辭直指，周焯華領導的不法經營賭博集團，利用「太陽城集團」作掩飾，在「太陽城貴賓會」內從事賭底面。甚至為了防避博彩監察協調局的檢查，去提交虛假財務報表及修改電腦程式。據紀錄，由2013年12月至2021年3月期間，該不法經營賭博集團最少接收62588宗賭底面投注，共取得不正當利益215.21億元。部分參與賭底面輸錢的賭客，曾選擇在內地償還賭債，經周的指示，透過另一嫌犯在內地開設的公司以發展項目或房地產轉移等的虛假方式為名，在內地收回該等不正當利益，及經地下錢莊轉入「太陽城貴賓會」。

隨着事件進一步曝光，「太陽城集團」的股東人數及股本金，更自2019年起按年遞減，2019年其擁有股東216人、股本金40.25億元；到2021年11月股東數目降至只有84人，股本金縮至22.6億元。