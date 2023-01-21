長和售歐鐵塔換取部分股權 Cellnex獲洽購股價急升

持0.75%股權 最少值16.2億

長和是於2020年底宣布，將歐洲六國的鐵塔業務，以100億歐元轉售予Cellnex，並因此換取現金及部分Cellnex股份，Cellnex則在往後，繼續為長和的歐洲六國電訊業務提供基建服務。根據當時協議，長和最多可取得Cellnex約4.38%至6.17%股權，及後Cellnex的披露顯示，若然成事及完成交易，股份代價部分，則相當於該公司的3.4%至4.8%已擴大後股本。根據彭博社最新數據顯示，現時長和約持有Cellnex約0.75%股權，最少約值16.2億港元。Cellnex受惠於併購消息刺激，昨日曾一度炒高9.4%，至昨晚香港時間9時40分時升幅保持在8.4%左右，報36.09歐元。

西班牙媒體Okdiario網上報道指，包括美國鐵塔、加拿大資產管理布祿菲（Brookfield）已經找來摩根士丹利，作為洽購Cellnex的財務顧問。高盛則為今次潛在交易，作為Cellnex的財務顧問。據稱Cellnex的主要股東，對今次交易持開放態度。包括美國鐵塔、Brookfield及Cellnex，均沒有回應彭博社的查詢。