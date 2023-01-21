港交所關注企業資產值是否公允

部分重大應收貸款披露需改進

根據港交所審閱報告，於2021財年，共有125家發行人遭核數師發出非無保留意見，當中44家是首次收到此等意見，均較前一年為少。持續經營能力依然是在首次及重複被核數師對發行人最常發出的非無保留意見，其他常見的包括資產估值及未能取得會計紀錄。當中，最常見被核數師關注的是發行人所報資產價值是否公允。主要由於管理層未能提供客觀的證據去支持所收購資產的價值、未有適當的監控措施等。

陳翊庭：年報合規率處高水平

港交所向發行人建議，董事應投放足夠的資源做風險管理及內部監控措施；在重大借貸交易應對其商業理由作審慎評估；以及按照會計準則編制的財務報表披露，與核數師保持密切溝通。港交所上市主管陳翊庭表示，很高興看到香港上市發行人的年報合規率繼續處於高水平。同時亦在審閱中發現很多需要注意的不足之處，並已列出相應建議，希望發行人務必細閱。