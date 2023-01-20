港虛幣平台Bitzlato老闆洗錢被捕

【明報專訊】美國司法部公布香港註冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato創辦人Anatoly Legkodymov，因涉嫌洗黑錢在邁亞密被捕。據悉這名40歲俄羅斯商人居於深圳，其透過Bitzlato處理的不法款項超過7億美元。美國司法部副部長摩納哥（Lisa Monaco）稱，Bitzlato是已被取締的全球最大暗網市集Hydra Market的「重要財務來源」。Hydra被指是毒品、假身分證明文件及洗黑錢等犯罪活動的交易平台。執法人員稱Bitzlato的用戶身分認證寬鬆，成犯罪分子資金避風港。
Genesis或本周申請破產
彭博社引述知情人士稱虛幣貸款商Genesis Global Capital最早可能在本周申請破產。消息指該公司正與債權人團體秘密談判。據彭博社此前報道，該公司曾警告若無法籌集足夠資金，可能需要申請破產保護。該公司發言人早前表示，幾個月來一直考慮申請破產，並在本月宣布裁員30%，以「應對前所未有的行業挑戰」。去年11月全球第二大虛幣交易所FTX崩盤後，Genesis也面臨客戶擠提，並在同月暫停客戶提款。
在幣圈資金緊張之際，部分投資者似乎洞悉先機。《金融時報》引述知情人士稱，矽谷風投大佬Peter Thiel去年趕在虛幣大跌市前，精準沽出大部分虛幣持貨，獲利約18億美元。Thiel旗下的創始人基金（Founders Fund）於2014年初開始投資比特幣，是比特幣早期的知名投資者之一，當時比特幣價格不到1000美元。接近創始人基金的消息指，在去年5月虛幣市場陸續爆雷前，該基金已在3月底前沽出大部分虛幣資產。