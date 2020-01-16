摩通CEO歐央行放鷹 料續加息

首領失業金人數4個月最少

戴蒙說：「我知道會出現衰退……我真的沒有花那麼多時間擔心它，但我確實擔心不當的公共政策會損害美國的增長。」他又表示，近期通脹放緩源自一些暫時性因素，例如油價回落，以及中國受疫情影響而經濟放緩。他說：「我們受益於中國經濟放緩及油價下調，但我認為未來10年的油氣價格大概率上漲……而中國也不會再出現通縮。」

美國上周首次申請失業救濟人數降至19萬，見4個月低位，且遠低於市場預期的21.4萬人，反映勞動力市場尚未降溫，而美聯儲仍有收緊政策的空間。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦在達沃斯經濟論壇「放鷹」，強調仍將繼續加息，直至通脹回落至2%的目標。

市場近期憧憬主要央行放慢加息步伐，使債市扭轉去年弱勢。市場對衰退的憂慮，也吸引資金購入投資級別債券。截至1月18日，全球投資級及非投機級政府及企業債券的發行規模達到5860億美元，創歷年同期新高。今年以來全球債券價格已上漲4.1%，是1999年有數據以來最強的開局表現。

（綜合報道）

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