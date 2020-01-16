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獨角獸SHEIN估值恐降36% 曾達千億美元 洽降價融資234億

【明報專訊】在加息環境下，風險資本融資減少，電商及科技初創的估值下滑。《金融時報》引述知情人士稱，中國快時尚電商SHEIN正為最多30億美元（約234億港元）的融資進行談判，惟新一輪融資將會令其公司估值大幅縮水36%至640億美元（約4992億港元）。在去年4月的對上一輪融資，SHEIN估值達1000億美元，僅次於字節跳動及SpaceX，是全球估值第三大的獨角獸企業（估值10億美元以上的初創）。

消息稱，SHEIN正尋求現有投資者，包括：阿布扎比主權財富基金Mubadala、紅杉中國及私募股權集團General Atlantic參與新一輪融資。據稱，它們也是對上一輪融資的投資者，它們將按照新的估值確認投資價值，意味它們將獲得更多公司股權。該公司其他投資者還包括老虎環球基金（Tiger Global Management）及IDG資本。SHEIN表示，報道中的部分信息並不準確，但未有進一步補充說明。該公司表示，作為一家私營企業，不對市場猜測發表評論。

英媒指最快或今年美IPO

SHEIN於2008年在南京成立，目前總部設在新加坡，主要依賴中國的第三方供應商及大量合約製造商提供貨源，並在全球逾200個國家及地區進行網上銷售，但貨品不會在中國內地營銷。

據稱，該公司每天平均有2000款新產品上架，每款產品初步只會銷售100件左右，若銷售理想才會大量生產，以減少資源浪費。

SHEIN的電商業務主要透過網紅在Instagram和TikTok等社交平台宣傳，使其在年輕人社群保持人氣。不過這個產品定價低至數美元的品牌，曾傳出員工待遇低、款式抄襲及產品含有害物質等質疑。根據《金融時報》的消息，SHEIN去年收入約300億美元（約2340億港元），最早可能於今年在其最大市場美國首次公開募股（IPO）。對比市值約850億歐元（約7200億港元）的ZARA母企Inditex（西：ITX），在2022財年上半年的銷售額為148億歐元（約1255億港元），兩者表現似乎相當接近。

電商及科技初創估值挫

路透社去年的消息稱，SHEIN因市况疲軟而押後在美國IPO的計劃。在持續加息的環境下，大型科技股及增長股去年首當其衝，以科技股為主的納指去年下跌33%，風險資本融資亦大幅減少。電商及科技行業正積極削減成本，隨着愈來愈多初創公司現金耗盡，被迫接受「降價融資」（down rounds，以低於公司先前獲得的估值融資）。

《金融時報》去年10月的消息稱，在不公開披露價格的私募市場，SHEIN的估值已由1000億降到700億至850億美元左右，反映其估值正不斷下滑。

（綜合報道）

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