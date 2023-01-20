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單偉豹兩盤下月拍賣兩伙 底價平15%

【明報專訊】樓市氣氛轉旺，多個新盤於春節前公布售樓部署（見表），個別新盤更罕有變陣，改以公開拍賣形式推售單位。路勁（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目喇沙滙及皇廷滙，分別部署推出一個單位於下月2日公開拍賣，底價介乎3.18億至3.68億元，較原先定價低至少15%。

上述兩盤均於2015年推出，至今約8年均未錄成交，現委託忠誠拍賣行進行公開拍賣，其中九龍塘喇沙利道皇廷滙，推出住宅Ａ洋房進行拍賣，單位實用面積10,945方呎，屬5房5套間隔，底價3.68億元，實呎33,623元。參考發展商去年4月最後更新的價單1Q號，住宅A定價4.38億元，即上述拍賣底價較去年定價低約7000萬元或約16%。

同位處喇沙利道喇沙滙，最新推出B室連兩個車位公開拍賣，底價3.68億元，實呎27,228元。據樓書所示，單位共有4層，實用面積11,679方呎，設8間套房。據2012年12月推出的價單2號，單位B定價為3.738億元，現拍賣底價較定價低5580萬元或約15%。

星凱‧堤岸批入伙紙 將開放現樓

至於中洲置業旗下火炭星凱．堤岸已屆現樓，發展商計劃過年後作新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目工程進入最後階段，最新已獲批入伙紙，預計最快農曆新年後可開放現樓，並展開新一輪銷售。

另外，新盤市場春節前續錄大額成交。華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，單日連錄5宗成交，吸金逾2.2億元。項目再度獲大手客入市，昨售出的第6座19樓B室、C室，同屬3房1套連儲物室間隔，實用面積分別784方呎、902方呎，分別以2465.2萬元、3120.1萬元（連車位）售出，實呎分別31,444元及34,591元，成交期同為720日。代理消息指，上述兩伙由同組家庭客購入，即涉資逾5585萬元。

利奧坊．壹隅本周連沽10伙 日內加推

恒地（0012）大角嘴利奧坊系列，總銷售金額至昨日突破100億元，其中利奧坊．壹隅本周連沽10伙，吸金約5884萬元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列特別受年輕及上車一族歡迎，日內將加推利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸單位應市。

相關字詞﹕利奧坊系列 澐璟 星凱．堤岸 喇沙滙 皇廷滙 路勁 路勁主席單偉彪

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