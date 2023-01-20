經濟

香港地產

回流港人4300萬買天巒洋房

【明報專訊】通關效應刺激下，有從內地回流的港人，斥巨資購入新界洋房。過往不時錄得二手蝕讓成交的上水天巒，新錄一宗獲利成交，美聯高級營業經理陳少枝表示，上述天巒2期日內瓦大道南雙號洋房，實用面積2454方呎另連花園及雙車位，買家為從內地回流的港人，以4300萬元購入洋房自用，實呎17,522元；原業主2014年約4200萬元購入，帳面賺100萬元或2%。

馬鞍山本月二手近百宗成交

事實上，二手市况於新春前保持活躍。馬鞍山區本月迄今暫錄近百宗二手成交，較上月同期錄約60宗升50%。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，區內大型屋苑天宇海，本月暫錄約4宗成交，位於第6A座低層A室，實用面積758方呎，3房1套間隔，原業主以868萬元易手，實呎11,451元；原業主2015年以700萬元購入，帳面賺168萬元或24%。

大興花園兩房劈價22%易手

此外，屯門本月暫錄約120宗二手成交，佔上月全月約170宗的七成。中原分行經理陳家富表示，大興花園2期2座高層C室，實用面積447方呎，2房間隔，原業主累減130萬元或22%後，以450萬元易手，實呎10,067元；原業主2014年300萬元購入，帳面賺150萬元或50%。

太古城本月成交按月增1.8倍

市區方面，港島東指標屋苑鰂魚涌太古城，本月至今暫錄約25宗成交，較上月同期9宗升近1.8倍。美聯首席助理聯席董事范浩銘表示，太古城恒星閣高層A室，實用面積748方呎，3房1套戶，原業主減價132萬元或約9%後，以1418萬元成交，實呎18,957元；原業主早於1999年以約530萬元購入，帳面賺約888萬元或1.7倍。

一號銀海撻訂貨一年賣平8%

不過，個別業主仍要蝕讓損手離場。市場消息指出，鄰近港鐵奧運站的一號銀海，屋苑第1座低層A室，實用面積1568方呎4房戶，以4100萬元易手、實呎26,148元。

據悉，單位去年初曾以4450萬元易手，惟買家及後撻訂，意味是次成交價較1年前賣平350萬元或約8%；單位原業主為內地客，2018年以4618萬元購入，帳面已蝕518萬元或11%，若連使費料有機會實蝕逾801萬元或17%。

相關字詞﹕回流港人 通關效應 一號銀海 太古城 大興花園 天宇海 天巒

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