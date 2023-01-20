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九倉山頂洋房新春前58萬租出 超級豪宅租客重臨 市場近月最大宗租賃

【明報專訊】內地與本港通關後，對樓市影響立竿見影，超級豪宅租客亦重現，於農曆新年前傳統租務淡季，市場罕錄山頂超級豪宅大額租務成交。市場消息指，由九倉（0004）持有、會德豐發展及夏利文負責租務的山頂種植道「11 PLANTATION ROAD」，最新以月租約58萬元租出一幢洋房，實呎租金約115元，為近月市場最大宗租務成交。

明報記者 林尚民

據區內代理表示，今次獲承租之物業，為11 PLANTATION ROAD雙號洋房，實用面積5032方呎，屬屋苑內的「細屋」，4房4套間隔，望維港海景。據悉，洋房最新以月租約58萬元租出，實用呎租約115元水平，相信為屋苑近一年來首宗租務個案。

呎租115元 屋苑一年來首宗租賃

上述屋苑共設7幢洋房，過往最矚目租務成交，為2021年初租出的1號洋房，實用面積10,804方呎，可望維港及南區海景雙邊景致，設2333方呎前後花園，並設有約2700方呎私人地庫，可用作車庫或多用途間，當時月租高見135萬元，料為全港最貴單一住宅租務成交，若以一年總租金約1620萬元計，當時就足以購買會德豐同系啟德MONACO一個實用面積727方呎的3房戶。

事實上，通關前市場已連環錄得大額洋房租務個案，最矚目一宗，為華置（0127）大股東「大劉」劉鑾雄的昔日「紅顏知己」呂麗君（現稱呂姵霖），去年底以月租20萬元租用南區洋房項目SHOUSON PEAK一幢洋房，實用面積2957方呎，3房間隔，連640方呎平台及539方呎花園，以20萬元租出，實用呎租約68元，與市價相若。業主2011年2.05億元一手購入，未連使費計，租金回報不足1.2厘。

第一城細兩房租1.4萬 高市價15%

莎莎國際（0178）主席兼行政總裁郭少明及相關人士，上月以月租約23萬元租出南區淺水灣道110號一幢洋房，實用面積4101方呎，連約2753方呎花園及天台，附私人泳池，實用呎租56.1元。

惟代理表示，上述洋房2013年高峰期曾以28萬元租出，於2020年則約26萬元，即現時租金較兩年多前低約11%，較高峰期低近18%，郭氏2004年1.238億元購入該洋房，租金回報約2.2厘。

此外，傳統大型屋苑在新春前亦罕有錄得高價租務成交，美聯高級營業經理鄭志燿表示，沙田第一城49座低層A室，實用面積284方呎，屬屋苑面積最細2房單位，以月租1.4萬元租出，實用呎租約49元，較同類市價高約15%。租客為本地人士，原租住外區酒店，想轉換環境，見該單位裝修雅緻而租住。單位業主2011年205萬元買入，租金回報約8.2厘。

相關字詞﹕超級豪宅 呂麗君（現名呂姵霖） 會德豐 豪宅租務

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