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經濟
2023年1月20日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
快手大股東減持 累科網股普遍跌 春節前北水收爐 成交失守千億關
樂華娛樂掛牌升48％ 每手帳賺5850元
港月底撤隔離令 零售股逆市炒上
會計師會料港全年財赤1139億
TVB增持翡翠東方21%投票權 代價1元
高盛收窄今年樓價跌幅預測至10%
彭博：大新伙永明拓銀保涉15.7億
溫拓思：收購渣打門檻多實行難 回應阿布扎比銀行研併購 稱沒談判沒興趣
吉利入主洪橋 將提全面收購
信銀國際料港美利率上半年見頂
兩桶油盈喜 中海油純利料倍升
蘋果17供應商 14准印度開業
即棄餐盒生產商易和 拓影視電商開源
獨角獸SHEIN估值恐降36% 曾達千億美元 洽降價融資234億
摩通CEO歐央行放鷹 料續加息
港虛幣平台Bitzlato老闆洗錢被捕
張兆聰：外資爆買 滬深300值博率勝港股
植耀輝：中美股市 誰可跑出？
方保僑：Tesla電動車減價的玄機
技術取勝：莎莎交易區間有望上移
3發鈔行派開工利市 中銀食買玩兼備最豪
劉思明：擇日買中概股ETF 博過年開紅盤
周顯：日圓拒貶值 經濟爛下去
譚新強：喜見中國復常 提升生育率TFP挑戰仍在
盧駿匡：離升浪頂不遠 恒指或回落至20天線
湯文亮：飛瑞士見劉鶴 耶倫所為何事
星洲今年樓價料續升5%
新盤速遞
九倉山頂洋房新春前58萬租出 超級豪宅租客重臨 市場近月最大宗租賃
回流港人4300萬買天巒洋房
單偉豹兩盤下月拍賣兩伙 底價平15%
港大斥4800萬 入市統一中心單位
世邦魏理仕：香港重登亞太區投資目的地第5位
技術取勝：莎莎交易區間有望上移
【明報專訊】百威亞太24元有承接（圖）
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