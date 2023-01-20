經濟

兩桶油盈喜 中海油純利料倍升

【明報專訊】石油股兩大龍頭盈喜，中海油（0883）預期，按中國會計準則，去年純利介乎1396億至1436億元人民幣，增長約99%至104%，扣除非經常性損益的淨利潤預計為1383億至1423億元人民幣，按年升103%至109%，增長主要由於油價上漲期，增加油氣儲備、產量，以及提升效能。另中石油（0857）亦預期，去年純利介乎1450億至1550億元人民幣，按年增長57%至68%，主要受惠於去年加大勘探開發，油氣產量保持增長，加上新能源業務穩步拓展，以及有效控制成本等。中海油及中石油昨日收市分別跌0.4%報10.8元，及跌1%報3.88元。

恒基發展創維同發盈警

另一方面，恒基發展（0097）及創維（0751）發盈警，恒發預期，去年盈利按年減少約 85%，主要是由於新冠疫情帶來負面影響、位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降及2021年11月新開張的UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。

創維則估計去年純利將下降約50%，主要是由於集團持有的按公允值計入損益的上市股權證券之股價下跌，產生的公允值未變現虧損。若撇除以上公允值變動的影響，下降幅度則為約10%。恒基昨日收市收報0.28元、無升跌；創維收報5.22元，跌4.4%。

上 / 下一篇新聞

快手大股東減持 累科網股普遍跌 春節前北水收爐 成交失守千億關
快手大股東減持 累科網股普遍跌 春節前北水收爐 成交失守千億關
樂華娛樂掛牌升48％ 每手帳賺5850元
樂華娛樂掛牌升48％ 每手帳賺5850元
港月底撤隔離令 零售股逆市炒上
港月底撤隔離令 零售股逆市炒上
會計師會料港全年財赤1139億
會計師會料港全年財赤1139億
TVB增持翡翠東方21%投票權 代價1元
TVB增持翡翠東方21%投票權 代價1元
高盛收窄今年樓價跌幅預測至10%
高盛收窄今年樓價跌幅預測至10%
彭博：大新伙永明拓銀保涉15.7億
彭博：大新伙永明拓銀保涉15.7億
溫拓思：收購渣打門檻多實行難 回應阿布扎比銀行研併購 稱沒談判沒興趣
溫拓思：收購渣打門檻多實行難 回應阿布扎比銀行研併購 稱沒談判沒興趣
吉利入主洪橋 將提全面收購
吉利入主洪橋 將提全面收購
信銀國際料港美利率上半年見頂
信銀國際料港美利率上半年見頂
蘋果17供應商 14准印度開業
蘋果17供應商 14准印度開業
即棄餐盒生產商易和 拓影視電商開源
即棄餐盒生產商易和 拓影視電商開源
獨角獸SHEIN估值恐降36% 曾達千億美元 洽降價融資234億
獨角獸SHEIN估值恐降36% 曾達千億美元 洽降價融資234億
摩通CEO歐央行放鷹 料續加息
摩通CEO歐央行放鷹 料續加息
港虛幣平台Bitzlato老闆洗錢被捕
港虛幣平台Bitzlato老闆洗錢被捕
張兆聰：外資爆買 滬深300值博率勝港股
張兆聰：外資爆買 滬深300值博率勝港股
植耀輝：中美股市 誰可跑出？
植耀輝：中美股市 誰可跑出？
方保僑：Tesla電動車減價的玄機
方保僑：Tesla電動車減價的玄機
技術取勝：莎莎交易區間有望上移
技術取勝：莎莎交易區間有望上移
3發鈔行派開工利市 中銀食買玩兼備最豪
3發鈔行派開工利市 中銀食買玩兼備最豪
劉思明：擇日買中概股E​​TF 博過年開紅盤
劉思明：擇日買中概股E​​TF 博過年開紅盤
周顯：日圓拒貶值 經濟爛下去
周顯：日圓拒貶值 經濟爛下去
譚新強：喜見中國復常 提升生育率TFP挑戰仍在
譚新強：喜見中國復常 提升生育率TFP挑戰仍在
盧駿匡：離升浪頂不遠 恒指或回落至20天線
盧駿匡：離升浪頂不遠 恒指或回落至20天線
湯文亮：飛瑞士見劉鶴 耶倫所為何事
湯文亮：飛瑞士見劉鶴 耶倫所為何事
星洲今年樓價料續升5%
星洲今年樓價料續升5%
新盤速遞
新盤速遞
九倉山頂洋房新春前58萬租出 超級豪宅租客重臨 市場近月最大宗租賃
九倉山頂洋房新春前58萬租出 超級豪宅租客重臨 市場近月最大宗租賃
回流港人4300萬買天巒洋房
回流港人4300萬買天巒洋房
單偉豹兩盤下月拍賣兩伙 底價平15%
單偉豹兩盤下月拍賣兩伙 底價平15%
港大斥4800萬 入市統一中心單位
港大斥4800萬 入市統一中心單位
世邦魏理仕：香港重登亞太區投資目的地第5位
世邦魏理仕：香港重登亞太區投資目的地第5位