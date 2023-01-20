兩桶油盈喜 中海油純利料倍升

恒基發展創維同發盈警

另一方面，恒基發展（0097）及創維（0751）發盈警，恒發預期，去年盈利按年減少約 85%，主要是由於新冠疫情帶來負面影響、位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降及2021年11月新開張的UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。

創維則估計去年純利將下降約50%，主要是由於集團持有的按公允值計入損益的上市股權證券之股價下跌，產生的公允值未變現虧損。若撇除以上公允值變動的影響，下降幅度則為約10%。恒基昨日收市收報0.28元、無升跌；創維收報5.22元，跌4.4%。