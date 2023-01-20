兩桶油盈喜 中海油純利料倍升

【明報專訊】石油股兩大龍頭盈喜，中海油（0883）預期，按中國會計準則，去年純利介乎1396億至1436億元人民幣，增長約99%至104%，扣除非經常性損益的淨利潤預計為1383億至1423億元人民幣，按年升103%至109%，增長主要由於油價上漲期，增加油氣儲備、產量，以及提升效能。另中石油（0857）亦預期，去年純利介乎1450億至1550億元人民幣，按年增長57%至68%，主要受惠於去年加大勘探開發，油氣產量保持增長，加上新能源業務穩步拓展，以及有效控制成本等。中海油及中石油昨日收市分別跌0.4%報10.8元，及跌1%報3.88元。
恒基發展創維同發盈警
另一方面，恒基發展（0097）及創維（0751）發盈警，恒發預期，去年盈利按年減少約 85%，主要是由於新冠疫情帶來負面影響、位於太古城之APITA進行分階段翻新工程令其銷售額下降及2021年11月新開張的UNY將軍澳店因首年營運進行銷售組合重整，而錄得經營虧損。
創維則估計去年純利將下降約50%，主要是由於集團持有的按公允值計入損益的上市股權證券之股價下跌，產生的公允值未變現虧損。若撇除以上公允值變動的影響，下降幅度則為約10%。恒基昨日收市收報0.28元、無升跌；創維收報5.22元，跌4.4%。