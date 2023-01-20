信銀國際料港美利率上半年見頂

美國近期通脹回落部分來自能源商品價格下跌，但因應中國內地經濟重啟增加需求，紐約期油近月已由70美元升至80美元水平。對於市場是否對美通脹見頂預期過於樂觀，卓亮指出去年聯儲局加息和縮表令貨幣環境有較大變化，美廣義貨幣（M2）增長，由2021年按年增長27%歷史新高轉至去年按年持平，故認為美國通脹不會明顯反覆上揚，將維持下行趨勢。

港樓價下季趨穩 全年微升

卓亮預期聯儲局今年上半年加息至5厘至5.25厘後停止，全年餘下時間內維持不變，屆時縮表措施會成為主要貨幣政策工具。本港樓價去年下跌15%，卓亮認為，隨着最優惠利率下半年停止加息，預期樓價會在第二季開始穩定，全年而言不會大幅反彈，料有低單位數上升。

中國內地去年底放寬防疫措施啟經濟，本港與內地月初開始恢復通關，卓亮預期受惠個人消費反彈，今年香港經濟增長將有接近4%，失業率有望進一步下降，不過外圍經濟萎縮，貿易表現全年料停滯。

對於中國內地，卓亮預期今年經濟增長將超過5%，顯著高於全球約2%增長。在防疫措施放寬的推動下，個人消費與服務業將強勁反彈，減少經濟增長對出口的依賴程度，對提高生產力與居民收入發揮正面作用。他指出，近日大城市交通物流數據顯示，經濟活動已明顯復常，預期在春節後，內地經濟反彈將更為明顯。