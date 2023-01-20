經濟

彭博：大新伙永明拓銀保涉15.7億

【明報專訊】大新銀行（2356）去年7月中止與泰禾人壽保險的香港分銷協議後，市傳已找到新的銀保合作伙伴。

彭博社引述消息稱，永明金融擊敗富通、宏利（0945），與大新建立銀保合作關係，分銷協議或價值2億美元（15.66億港元），最快或本周內公布。

泰禾「被分手」或採法律行動

永明回覆查詢時表示，不會對市場猜測及傳言作評論，大新則表示不評論市場消息。大新金融（0440）2016年與內地房地產商泰禾集團達成協議出售大新人壽（即現時的泰禾人壽），並簽訂15年分銷合作協議。不過泰禾同系內房企業陷入財困，泰禾人壽及後未能賣盤，自2021年2月起停止承保任何新保單至今。大新在去年7月，以泰禾人壽無限期停銷保單為由，認為泰禾違反分銷協議條款，向泰禾發出通告中止雙方分銷協議。

大新一旦與永明達成分銷協議，便可恢復分銷保險業務，除了獲得提供銷售渠道的固定收入，亦會收到包括佣金等浮動收入。不過大新與泰禾當年協議規定，泰禾為大新的人壽保險產品獨家供應商，泰禾去年已表明不認同大新有權單方面中止協議，已委聘律師處理有關事件，並採取所需的法律行動。若與泰禾在分銷協議的法律爭議未完，大新與永明的銀保協議或有可能面對法律挑戰。對於一旦達成銷售協議，泰禾會否採取行動，泰禾至截稿前沒有回覆。

對永明而言，目前該行沒有與其他銀行建立銀保合作，若然成事則是首次拓展銀保銷售渠道。大新與泰禾在2016年簽署的分銷協議為期15年，價值為25億元，不過今次消息沒有透露與永明的分銷協議有效年期，因此未能確定新協議價值是否較當年低。

相關字詞﹕永明金融 泰禾人壽 大新銀行 保險

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