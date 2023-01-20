經濟

高盛收窄今年樓價跌幅預測至10%

【明報專訊】投資大行高盛發表研究報告表示，香港樓市經歷過去一年艱辛期，隨着本港和內地兩地通關，美國加息周期將會結束，有望令本地地產行業復蘇。儘管短期內需求仍然疲弱，但是綜合考慮後，預料通關及經濟前景改善下，有助今年樓價預期跌幅收窄，由該行原先估計的下跌15%，調整為下跌10%。明、後兩年其原先預期樓價無升幅，最新調整為分別升4%。

明年後年分別升4%

高盛認為，自2022年10月份以來，本地地產股股價從估值上的低位，已經上漲34%，尤其較高槓桿及高息的地產股如新世界（0017）、恒基地產（0012）及嘉里建設（0683）的升幅，更跑贏長江實業（1113）、新鴻基地產（0016）及信和置業（0083）。儘管近期樓市供過於求，市民負擔能力轉弱，但即使面對辣稅及未來3至6個月仍然處於加息期，惟隨着本港和內地恢復通關，預料最終仍然有望帶來額外需求，有助今年樓市跌幅收窄，並隨之推動明年、後年樓市回升。

調升長實評級至「買入」

在估計樓價上升的同時，高盛亦將地產股由2022至2025年每股的盈利水平，由原先估計跌28%，轉為調整至升129%。更調升長實的評級，由原先的「中性」，調高為「買入」。當中考慮到長實的資本回籠較快、資本管理較活躍，並且擁有最高的資產及資本回報率。在行業面對挑戰時，長實亦是唯一股息保持增長，甚至回購超過1%股本的地產商，加上該股約有三至四成的除息稅前盈利來自非地產業務。高盛亦維持新世界的買入評級，預料該公司受惠於加息周期終結，以及通關後人流推動旗下K11商場消費。

相關字詞﹕新世界 長實 高盛

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