會計師會料港全年財赤1139億

方蘊萱表示，受全球經濟前景不明朗影響，預計今年香港將繼續面臨各種挑戰。至於財政儲備，預計在2023年3月31日跌至8432億元，較去年的9571億元下跌11.9%，惟她相信仍尚算穩健水平。

財政儲備料跌12％至8432億

香港會計師公會昨日就2023至24年的稅收政策和財政預算案提出建議，公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，今年未有提及消費券，並非反對政府發放，但是希望將逾600億元的財政儲備，花在其他適當的地方，以達至更長遠的成效，因為她相信隨着通關後，有望吸引內地和海外的旅客消費，振興本地經濟。

公會又建議吸引外資時提供多項優惠措施，例如符合特定條件的跨國公司在港設地區總部，可提供50%利得稅優惠，為獨立的初創企業提供1萬元稅務優惠；新一年度財政預算因應通脹而提高個人免稅額；向住宅用戶繼續提供電費補貼每年1000元、提供物業差餉津貼每季上限1500元；寬減100%利得稅及薪俸稅，上限1萬元；提高強積金自願性供款可扣稅上限66%至10萬元，提高自願醫保最高免稅額由8000元提高至12000元等等。

陳嘉華表示，國際出台很多稅務政策，如經合組織的「稅基侵蝕和及利潤轉移」（BEPS）項目，以及歐盟對有害稅收實踐的檢討，均對香港稅收制度產生重大影響，亦令她更確信香港稅收具很大的競爭力，以便吸引企業和人才。