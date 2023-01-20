經濟

港月底撤隔離令 零售股逆市炒上

【明報專訊】港府昨日宣布，將於本月30日起撤銷新冠隔離令，日後新冠感染個案亦將以上呼吸道病形式管理。在消息帶動下，本地零售股昨日齊齊逆市做好，莎莎（0178）勁升逾半成；其他金飾股、服裝股亦有升幅。分析預計行業至今年第二季營運環境將明顯好轉，現時股價未完全反映利好因素，可繼續看高一線。

堡獅龍（0592）昨日收市報0.54元，升3.8%；佐丹奴（0709）亦升1.9%；周生生（0116）盤中曾創一年新高，收市升2.6%至11.64元；六福（0590）及周大福（1929）亦分別升1.65%及0.35%（見表）。此外，領展（0823）昨盤中曾創一個月高，收市報63.4元，升1.4%；希慎（0014）及太地（1972）分別升0.4%及0.2%，惟九倉置業（1997）收市挫1%至45.5元。

分析：次季零售環境將大改善

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，現時本地零售股的價格未完全反映所有利好因素，例如內地訪港遊客現時仍未開始來港購物，因此零售股在現價仍算「抵買」。他預計，至今年第二季本地零售業營運環境會大為改善，整個板塊可繼續看高一線。

信銀國際首席經濟師卓亮亦稱，本港旅遊零售在春節後，反彈的動力會較為明顯，因為目前內地訪客入境仍有檢測要求和配額等限制，假後若旅客來往更暢順，對零售刺激將更明顯。對於全年零售增長，卓亮認為則認為仍要視乎之後通關的安排，不過今年全年私人消費將有明顯的改善。

相關字詞﹕林樵基 莎莎 隔離令 零售股 周生生 周大福

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