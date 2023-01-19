信置新春前賣樓吸金逾11億

另一售出單位為第1座19樓A室，實用1536方呎4房戶，成交價亦達5298萬元、實呎3.44萬元；維港滙系列本月暫售約16伙。至於已屆現樓的SLIVERSANDS，昨日向傳媒開放全新現樓示範單位，位於2座3樓A室，實用面積1111方呎，3房1套間隔，最大亮點是擁有海星灣海景，目前接受準買家預約參觀。新地（0016）元朗Grand YOHO第2期，昨新一輪開賣10伙，全日沽6伙，本月至今累沽約17伙。

個別新界一手洋房亦錄大額成交，路勁（1098）已屆現樓的元朗錦田山水盈，透過招標售出2號屋，實用3200方呎連391方呎天台和981方呎花園等，成交價5496萬元、實呎1.71萬元，買家成交期1100日，但可提前入住，以及獲4.25%代繳稅項優惠。

EIGHT STAR STREET破悶局

市區方面，太古地產（1972）旗下已屆現樓的灣仔EIGHT STAR STREET，新售出3樓B室，實用470方呎2房標準戶，成交價1650.3萬元、實呎3.51萬元，為項目冰封5個月以來的首宗一手成交。萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，則提供新春優惠，凡於3月15日或之前入市買家，發展商將代買家繳付從價印花稅，上限為樓價3.75%。

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累積錄約310宗，比上月全月約280宗增約一成。

另市場消息指，恒大（3333）已屆現樓的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，發信通知業主，項目將於今年7月底改名為緹岸，英文名Emerald Bay將改為Ocean Camino。