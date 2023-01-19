凱施餅店8300萬沽漢口道舖

小巴大王4950萬售俊宏軒舖

另「小巴大王」馬亞木家族早前沽出民生舖。資料顯示，天水圍俊宏軒地下23及24號舖，面積約830方呎，上月底4950萬元易手，呎價5.96萬元，買家為雲高有限公司，公司董事為建華集團董事長文卓培之兒子文景華，據悉商舖連租約出售，月租約13.3萬元，租金回報約3.2厘。馬亞木家族2013年3588.76萬元購入，持貨10年，帳面獲利1361.24萬元或38%。

新世界7000萬沽南里8號舖

新世界（0017）續沽非核心物業，資料顯示，西環南里8號地下及1樓商舖，總面積約5429方呎，上月底7000萬元易手，呎價約1.29萬元。據悉，上述商舖現由兩間餐廳租用，月租共19.3萬元，租金回報約3.3厘。

商廈市場罕有錄全幢物業成交，資料顯示，原由鵬里資產持有的太子砵蘭街450至454號全幢商廈HQ，上月底3.5億元易手，物業為一幢15層的商廈，總樓面約3.82萬方呎，呎價約9155元。登記買家為DHCF HOUSE OF COMPASSION LIMITED，屬陳廷驊基金會或有關人士，據悉，該基金會購入後，將作自用及慈善用途，計劃以低於市值租金租予非牟利機構。鵬里資產2015年3.49億元購入，帳賺100萬元或0.3%。

此外，宏安地產（1243）持有大部分業權的鴨脷洲南德大樓，昨日透過強拍以底價1.06億元統一業權，以重建後可建樓面約1.48萬方呎計，每呎樓面地價7171元。據悉，宏安除上述物業外，還併購了鴨脷洲大街17至23號、平瀾街5B至9號等舊樓，預計將與毗鄰地盤合併發展，合併後預計可建樓面逾6萬方呎。