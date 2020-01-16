十大屋苑8個月最旺 本月料破200宗 買家趕新春前入市 海怡暫錄24成交升4倍

明報記者 容婌維

美聯物業助理區域經理林潤強表示，通關後市場氣氛好轉，睇樓多月的買家陸續拍板入市，帶動海怡半島本月交投量急增；價錢方面則持平，本月平均實呎約1.47萬元，雖較上月回升約4%，但仍與去年9月、樓價急瀉前約1.7萬元的水平仍有距離。林又指，海怡半島最新錄得19座低層C室成交，實用面積581方呎，3房1套間隔，以828萬元易手，實呎14,251元，屬市價水平。

十大屋苑交投 一半屋苑超上月全月

此外，港島東指標屋苑鰂魚涌太古城交投亦轉趨暢旺，本月至今已累錄約22宗成交，除較上月同期9宗大增1.4倍外，更逼近上月全月23宗水平。屋苑本月平均實呎約14,029元，由於本月錄得一宗事故同層戶成交，拖低平均呎價，令本月均呎較上月均呎約1.6萬元跌逾一成。另外，太古城2房「則王」單位做價，最新回升至逾千萬元大關。美聯營業經理范浩軒表示，太古城漢宮閣高層C室，實用面積580方呎，2房間隔，以1005萬元易手，實呎17,328元，創同類型單位約3個月新高。原業主2012年10月約738萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利267萬元或約36%。

太古城兩房則王重上千萬大關

上車盤同樣交投活躍，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊最近兩個月交投轉趨暢旺，上月全月錄28宗成交，本月至今逾半個月暫錄24宗成交，達上月全月八成半，業主現時議價空間約1%至3%，預計農曆新年後購買力將會大爆發。伍又指，嘉湖山莊美湖居1座低層G室，實用面積544方呎，3房間隔，以535萬元易手，實呎9835元。原業主2007年12月131萬元買入，帳面獲利404萬元或3.1倍。

中原地產資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田第一城本月暫錄23宗成交，已超過上月全月20宗，惟屋苑本月平均實呎約1.41萬元，較上月約1.45萬元回落約2.4%，其中位於17座高層C室，實用面積327方呎，2房間隔，以462.8萬元易手，實呎14,153元。原業主2000年12月123.8萬元購入，帳面獲利339萬元或2.7倍。