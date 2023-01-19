PayMe派利市 每次求籤最多獲88元

ZA Bank勁抽券 有機獲百萬現金

大家當然關心到底去邊度嘟QR碼，答案係要去銅鑼灣SOGO對面嘅大型廣告牌、旺角電腦中心大型廣告牌，又或者全港約40個巴士站。

若大家想玩抽獎，虛銀ZA Bank由今日起至大年初十（1月31日），用戶登入ZA Bank App的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或者完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，每張兔仔卡嘅背面都隱藏1款隨機獎賞，翻轉「兔仔卡」即刻可得到由麥當勞、星巴克及可口可樂贊助嘅優惠券同免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或者ZA Bank「百萬勁抽券」。用戶只需每日完成「派現金利市」任務亦可得到1張「兔仔卡」，翻轉嗰張卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA百萬勁抽」，有機會獲得100萬現金咁話。

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[小琴密語]