PayMe派利市 每次求籤最多獲88元

【明報專訊】今日年廿八，小琴都好期待過年𢭃利市。百萬計市民都有download嘅匯豐電子錢包PayMe宣布推出「全民PayMe大派利市」活動，由年三十，即係1月21日起至2月18日，用戶透過手機掃描廣告牌上嘅QR碼，就會登入活動網頁玩AR遊戲求籤一次。有機會得到限量版NFT或者最多88元嘅開運利市，而利市係折扣優惠券，有效期去到3月31日。
ZA Bank勁抽券 有機獲百萬現金
大家當然關心到底去邊度嘟QR碼，答案係要去銅鑼灣SOGO對面嘅大型廣告牌、旺角電腦中心大型廣告牌，又或者全港約40個巴士站。
若大家想玩抽獎，虛銀ZA Bank由今日起至大年初十（1月31日），用戶登入ZA Bank App的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或者完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，每張兔仔卡嘅背面都隱藏1款隨機獎賞，翻轉「兔仔卡」即刻可得到由麥當勞、星巴克及可口可樂贊助嘅優惠券同免費汽水、ZA Coin、ZA Bank優惠券或者ZA Bank「百萬勁抽券」。用戶只需每日完成「派現金利市」任務亦可得到1張「兔仔卡」，翻轉嗰張卡就有機會獲得1張「百萬勁抽券」，參與「ZA百萬勁抽」，有機會獲得100萬現金咁話。