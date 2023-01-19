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經濟
2023年1月19日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
周焯華162項罪成 囚18年賠86億 涉非法博彩黑社會 「賭底面」累政府博企招損
曾做娛樂大亨 犯內地禁賭天條出事
賭廳紛結業 中介人靠賣碼計佣維生
標普料今年中國GDP增4.8% 內需成動力
渣打料大灣區營商指數具上升空間
華虹半導體注160億組集成電路合營
FIS看好嵌入式金融 可增港企競爭優勢
安踏管理層大執位 丁世忠不兼任CEO 原CFO接任 集團：完善企業管治
丁世忠多品牌戰略 FILA成「頂樑柱」
港股長假前窄幅波動 濠賭石油股升
港匯見兩月新低 人幣同弱勢
國家外管局：外資投資境內證券活躍
日央行無展鷹姿 圓匯曾挫2% 強調續買債遏利率 債息低見0.36厘
美PPI按月跌0.5% 支持放緩加息
微軟裁1萬員工 CEO：經濟放緩須謹慎行事
張兆聰：光伏股落後 買太陽能ETF博反彈
技術取勝：碧桂園2.3元或有承接
PayMe派利市 每次求籤最多獲88元
劉思明：趁春節前「大掃除」 假後港股汰弱留強
周顯：政府財政陷無間地獄
湯文亮：官地流標是政府睇好後市
十大屋苑8個月最旺 本月料破200宗 買家趕新春前入市 海怡暫錄24成交升4倍
內地專才6.2萬租海名軒3房海景戶
淘大本月交投超上月 部分成交價低位彈5%
凱施餅店8300萬沽漢口道舖
信置新春前賣樓吸金逾11億
葉創成：瑞士寶盛：地產股回升 預示樓價堅挺
星之谷莊錦輝：三類人急賣樓 或拖低樓價
技術取勝：碧桂園2.3元或有承接
【明報專訊】太平洋航運宜守穩2.5元（圖）
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