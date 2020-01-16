微軟裁1萬員工 CEO：經濟放緩須謹慎行事

【明報專訊】在環球經濟轉弱的陰霾下，美國科技企業的裁員潮持續。微軟（美：MSFT）昨公布將在3月底前裁員1萬人，相當於總員工人數不到5%。微軟下周公布的業績，將計入與遣散費相關的12億美元減值。行政總裁納德拉（Satya Nadella）昨強調環球經濟正在放緩，促使全球企業「謹慎行事」。他沒有具體說明哪些部門將受到裁員影響，但表示仍將繼續在關鍵戰略領域招聘人手。
科企去年削逾15萬人
英國天空新聞早前引述消息人士稱，僱逾22萬員工微軟擬裁員5%，相當於1.1萬人，工程及人力資源部門也在裁員之列。微軟股價午夜前跌1%。
微軟等科技企業在新冠疫情期間加快招聘，以應付「宅經濟」及遙距辦公的需求，如今開始受到經濟轉弱的影響。在截至9月底的2023財年首財季，微軟收入按年僅增11%，是逾5年來最低的增幅。由於電腦設備銷售回落，擠壓微軟向企業銷售軟件等業務。不過微軟所受的影響，已較依賴電商業務及廣告業務的同業輕微。
亞馬遜此前宣布裁員1.8萬人，人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）亦計劃裁員一成，相當於8000人。根據裁員追蹤機構Layoffs.fyi估計，科技企業在2022年已裁員超過15萬人。