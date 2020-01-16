微軟裁1萬員工 CEO：經濟放緩須謹慎行事

科企去年削逾15萬人

英國天空新聞早前引述消息人士稱，僱逾22萬員工微軟擬裁員5%，相當於1.1萬人，工程及人力資源部門也在裁員之列。微軟股價午夜前跌1%。

微軟等科技企業在新冠疫情期間加快招聘，以應付「宅經濟」及遙距辦公的需求，如今開始受到經濟轉弱的影響。在截至9月底的2023財年首財季，微軟收入按年僅增11%，是逾5年來最低的增幅。由於電腦設備銷售回落，擠壓微軟向企業銷售軟件等業務。不過微軟所受的影響，已較依賴電商業務及廣告業務的同業輕微。

亞馬遜此前宣布裁員1.8萬人，人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）亦計劃裁員一成，相當於8000人。根據裁員追蹤機構Layoffs.fyi估計，科技企業在2022年已裁員超過15萬人。

（綜合報道）

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