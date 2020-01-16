丁世忠多品牌戰略 FILA成「頂樑柱」

多次收購海外品牌 漸成主要收益

安踏在2007年上市後，旋即在2009年以6億元向前「鞋王」百麗（前上市編號1880）收購FILA。價走高端的FILA經歷數年培育，業績多年來呈現雙位數增長，更開始陸續開展FILA FUSION和FILA KIDS等支線。集團至2019年才開始公開披露FILA的營利情况，單是2019年佔安踏的收益43.5%或147.7億元，毛利率達70.4%，更遠高於安踏品牌。

安踏及後分別於2015年收購登山運動品牌Sprandi；2016年成立合資公司獨家經營「DESCENTE」品牌、2017年成立合資公司分別經營「KOLON SPORT」及「KINGKOW」等品牌。直至2019年安踏再出新招，有別於以往的合資經營或獨資收購，當年安踏伙同騰訊（0700）、方源資本、另一品牌Lululemon創辦人Chip Wilson旗下Anamered Investments等機構，以投資者財團方式收購芬蘭運動品牌集團Amer Sports。

Amer Sports旗下有逾10個品牌，包括加拿大戶外裝備高級品牌Arc'teryx、法國專業級越野跑步用品品牌Salomon、運動手表大品牌Suunto、滑雪品牌Atomic、網球品牌Wilson等，且一直獨立於安踏經營，易於分拆。