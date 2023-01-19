渣打料大灣區營商指數具上升空間

上季營商信心連跌六季

城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，其中「預期指數」連續兩季上升，從上一季的46.3升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與內地恢復通關的希望亦於期內日增。行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9點和3.8點。而「零售和批發」子指數亦展現較強的抗逆力，分別升0.9點和1.1點。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，由於兩地重新通關較預期快，短期宏觀經濟數據或未見向好，但今年內地經濟將有明顯增速，內需及消費仍然是主要的增長動力，預料全年增長5.8%。他認為，廣州及深圳等大城市高峰期已過，現時主要風險為變種病毒的出現、歐美國家加息影響及俄烏戰爭的變化。