渣打料大灣區營商指數具上升空間

【明報專訊】渣打銀行與香港貿發局昨日公布渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）顯示，2022年第四季的「營商信心」降至39.5，連續6個季度減弱，主要受去庫存和融資意願轉弱所拖累，而「預期指數」亦降至45.1。貿發局研究總監范婉兒表示，由於調查於10月下旬至12月初做，內地於去年11月11日公布放寬疫情措施，指數結果未能完全反映防疫措施放寬帶來的影響，事實上宣布放寬後所提交的回覆已有明顯的回升趨勢。范續指現時香港與內地已經通關，料GBAI在今年上半年將有很大的追趕空間。
上季營商信心連跌六季
城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，其中「預期指數」連續兩季上升，從上一季的46.3升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與內地恢復通關的希望亦於期內日增。行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9點和3.8點。而「零售和批發」子指數亦展現較強的抗逆力，分別升0.9點和1.1點。
渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，由於兩地重新通關較預期快，短期宏觀經濟數據或未見向好，但今年內地經濟將有明顯增速，內需及消費仍然是主要的增長動力，預料全年增長5.8%。他認為，廣州及深圳等大城市高峰期已過，現時主要風險為變種病毒的出現、歐美國家加息影響及俄烏戰爭的變化。
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