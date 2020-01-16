標普料今年中國GDP增4.8% 內需成動力

調整疫情政策 推動需求復蘇

標普表示，在新冠疫情爆發下，中國經濟在去年第四季陷入困境，或意味着拖垮今年GDP增長，不過，該行認為，當局以提早和更快的速度調整疫情政策，相信可推動國內需求復蘇，尤其是私人消費方面。

標普指出，在去年底，雖然中國經濟活動表現較該行所預期的底線更為疲弱，但預計包括消費者支出在內等最受衝擊的行業，將引領今年經濟復蘇；預計由今年第一季起，中國經濟按季增長速度將加快，又指出由於過去幾年人民累積一些過剩儲蓄，預料消費將成為今年經濟增長的最主要動力。

標普預計，中國不太可能再大幅放寬財政或貨幣政策，惟料地方政府發債或相對放寬，貨幣條件亦保持寬鬆，直至經濟復蘇至成熟階段且通脹壓力上升為止。此外，該行表示，當局近期對房地產市場採取「U-turn」式急轉彎政策，預料有助於穩定今年樓市表現；又有迹象顯示，當局計劃協助包括科技行業等私營機構發展。