賭廳紛結業 中介人靠賣碼計佣維生

【明報專訊】自太陽城、德晉等龍頭賭廳集團在2021年起開始瓦解，其他大型賭廳集團紛紛結業，與博彩企業分成的賭廳生態不再可行，亦打破了賭廳業界近20多年側重內地客的局面，需另覓出路。隨着業界劇變，圈內中介人過去一年多已先行轉移陣地到越南、菲律賓等地經營，留下在澳門經營的中介人則轉向跟博企的公司廳合作，按賣碼計碼佣。但是欠缺分成激勵，加上要承擔成本，料部分皮費轉嫁博企。
欠分成激勵 皮費或轉嫁博企
賭廳行業自1980年代仍由澳門旅遊娛樂公司主導年代開始冒起，實行由中介人包廳買碼招徠海外及香港大客，致葡京一座娛樂場，雲集一眾知名賭廳，造就今日的澳娛、澳博賭業王國。隨着新一代周焯華及陳榮煉等中介崛起，將賭廳推向集團化經營，提供一條龍服務。因應2002年澳門賭權開放，內地客紛湧至，並成為這些新晉賭廳的上等貴賓。不過在周、陳等龍頭賭廳人馬在澳門落網，賭廳行業變得風聲鶴唳，最終先後結營。仍有運作的中介人或疊碼亦買少見少。
在六大博彩企業今年初重新續牌後，重點放在中場生意，據稱個別博企，亦已着手找來中介人洽商合作，擬安排到旗下公司廳掛單協助招客，重振貴賓博彩業務。不過，正因為已經沒有貴賓廳集團提供後台支持，加上只會按賣碼計佣，不再設分成機制，變成欠缺激勵機制，令行業生態出現重大變化。另不少業界在過去一年多轉移外國經營，並且已經企穩陣腳，留澳的人手有限，因此致目前在澳經營的中介人帶來的生意規模，明顯大減。