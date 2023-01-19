曾做娛樂大亨 犯內地禁賭天條出事

1990年代由「趴仔」做起

周焯華自1990年代由一名「趴仔」招呼賭客做起，直到2007年自成一家，建立澳門賭廳集團太陽城而聞名，並自2008年涉足創業板嘉利福，現稱帝國金融（8029），首次進軍上市公司。在全盛期澳門太陽城穩執賭廳業界牛耳、長踞第一，更為賭廳界率先推向企業化、系統化及跨行業經營的第一人。太陽城更先後進軍餐飲、地產、金融、育馬、傳媒、拍賣行及娛樂事業，旗下的太陽娛樂，更雲集小肥、恭碩良、許志安、鄧麗欣、薛凱琪等知名藝人，甚至參與拍製《撲克王》、《賭城風雲》等電影，身兼娛樂大亨。

周焯華名成利就，多次傳出部署收購氹仔新世紀酒店，並運用上市公司到越南峴港及菲律賓馬尼拉自建新的大型綜合度假村。不過，亦因為他將賭業推向網絡化，吸納內地客參與海外博彩，正正犯了內地禁賭天條。隨着內地官媒在2019年中大揭周焯華的網上賭博平台在內地受注過萬億，開始為他的事業走下坡埋下伏線。就算他從此低調，也難敵內地及澳門政府的調查及緝捕，並最終戮破他晉身世界級大型綜合度假區及賭場大亨的美夢。