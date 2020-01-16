周焯華162項罪成 囚18年賠86億 涉非法博彩黑社會 「賭底面」累政府博企招損

明報記者 陳偉燊

周焯華一案，自周於2021年尾在澳門落網被捕至今，輾轉兩年，終於在昨日由澳門初級法院第二刑事法庭合議庭宣判。周焯華被判黑社會罪、在許可地方內不法經營賭博罪、兩項相當巨額詐騙罪、不法經營賭博罪，共162條罪罪成。在各罪並罰及綜合判囚下，合議庭最終共判處周焯華18年徒刑（見表）。至於指控周焯華及另外5名被告觸犯加重清洗黑錢罪，則因為涉電投、網投及賭底面等活動，刑罰上限不超過3年，因此罪名不成立。

澳門合議庭主席盧映霞更表示，雖然被告周焯華於許可地方內不法經營賭博罪，共涉229項，但是由於有126項因為刑事追溯時效屆滿而撤銷。

126項不法經營賭博罪 過追溯撤銷

除了刑事部分，周焯華及另外6名被告，包括馬天倫、張志堅、周振熙、盧石峰、王柏齡及梁樹榮，因為涉及賭底面，致政府及博彩企業損失，需要作民事賠償。當中單是向澳門政府賠償，便須支付65.22億元，另要向美高梅（2282）、永利澳門（1128）、金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880）旗下公司，分別支付3.49億元、7.71億元、2.95億元、5.59億元及1.78億元，合計達到21.52億元。兩部份賠償金額合算，共高達86.74億元。

向澳門政府賠償65億

其他案中被告包括馬天倫、張志堅、周振熙及王柏齡則判處15年徒刑；盧石峰被判囚14年；司徒志豪和張一平則判囚10年；梁樹榮被判囚9年。連同周焯華，共9人判囚。至於何靜儀、呂文、歐宏東及黨永剛共4人，全獲判兩年緩刑。

被指將賭底面稱作「營運」

澳門傳媒引述盧映霞質疑，太陽城在教學文件內將賭底面稱作「營運」，用語有隱晦之嫌，加上周焯華秘書發給第五被告張志堅討論賭底面數的對話，載有「營運」的資料，因此認為周、張是合作從事賭底面。由於周案判罰刑期長及出手重，市場正觀望另一已落網的龍頭賭廳集團德晉的老闆陳榮煉，會否同樣被重判。