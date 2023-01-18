經濟

香港地產

星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙

【明報專訊】隨着本港與內地、世界各地逐步通關，物業市場氣氛轉佳；資料顯示，新世界（0017）發展的荔枝角道888號，現命名為南商金融創新中心，其中22樓3個單位，面積共4198方呎，上月底以6325.1萬元售出，呎價約1.51萬元。買家為CORTINA HOLDINGS LIMITED，據悉為新加坡公司。

蔡伯能沽荃灣舖 10個月帳賺6.5%

資料顯示，資深投資者蔡伯能或有關人士持有的荃灣大壩街19至27號德仁樓15期地下C舖連閣樓，地舖面積約900方呎、連約400方呎閣樓，即合共1300方呎，上月底以3618萬元易手，呎價約2.78萬元；蔡氏等於去年2月以3398萬元購入，持貨僅約10個月，帳面獲利220萬元或6.5%。

另一方面，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，2022年整體工商舖市場表現沉寂，全年只錄得約4431宗成交，較2021年錄約6895宗，按年大跌2464宗或36%，為1996年有紀錄以來次低。但2022年全年買賣登記金額不跌反升，錄1595.74億元，較2021年的1535.73億元，按年升逾60億元或4%，屬連升兩年，主因是去年錄得3項合共859.64億元的巨額全幢商廈，相信是內部轉讓登記所帶動。

展望2023年市况，黃應年指出，過去數年拖累大市的不利因素陸續消散，其中最大負面因素、即防疫措施基本上可謂全數解除，本月初通關的即時效應正展現，料整體經濟來年將持續好轉，相信今年工商舖物業會是顯著反彈的一年。

代理料今年工商物業成交升三成

黃應年預期，今年整體工商物業買賣登記量，按年將錄逾三成升幅，重上5800宗水平，當中工廈料達3000宗、商廈1200宗及店舖1600宗的水平。他續指，工商舖三大類別物業，較看好商舖市場，因為在通關效應剌激下，自由行旅客將重到香港旅遊購物，核心區商舖租金，有望上升20%或以上。

相關字詞﹕黃應年 利嘉閣(工商舖) 蔡柏能 南商金融創新中心

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