貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍

翻查資料，貝沙灣同座中高層A室，面積、間隔及坐向均與是次成交單位相同，於2021年4月樓價高峰期曾以4268萬元易手，意味是次新成交價低約一成。

龍譽2房持貨5年 料實蝕15%

不過，二手市場依然不乏蝕讓成交。美聯首席高級營業經理蕭永鏗指出，啟德半新盤龍譽第2A座高層E室，實用面積525方呎，2房戶，原業主因移民，去年11月以1100萬元放盤，減價61.2萬元或約6%後，以1038.8萬元易手、實呎19,787元。上址原業主2018年以1158.6萬元一手購入，持貨約5年，帳面已蝕119.8萬元，若連使費及稅項計，料原業主有可能實蝕約170萬元或15%。

中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園1月至今暫錄約13宗成交，比上月全月錄約8宗增加63%，其中P座低層5室，實用面積490方呎、屬2房則王，以710萬元易手、實呎14,490元；原業主2007年以255萬元買入，持貨16年，帳面賺455萬元或1.8倍。

晉海2房不足一個月賣貴一成

另香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城半新盤晉海第1A座低層E室，實用面積497方呎2房戶，以733萬元易手、實呎14,748元；原業主2017年以594萬元一手購入，帳面賺139萬元或23%。劉續稱，同座另一相同面積、坐向低層E室，逾半個月前以668萬元易手，意味是次成交比同類戶型升65萬元或近一成。

四大代理「開單利市」 利嘉閣最豪

此外，四大地產代理行均於新春期間為員工贈送「開單利市」，其中利嘉閣前線代理每促成一宗買賣可獲2000元利市，為4行中最豐厚；美聯、香港置業均最高獲1000元，中原為500元。