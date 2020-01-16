經濟

香港地產

貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍

【明報專訊】樓市氣氛回升，部分二手豪宅亦成功「開齋」。中原高級分區經理黃家俊表示，港島薄扶林豪宅貝沙灣新錄2023年首宗二手成交，單位為2期第3座中層A室，實用面積1366方呎，3房套間隔、望海景。原業主為外籍人士，因有意離港，故低於市價約一成、以3850萬元連車位售出、實呎28,184元；由於原業主早於2003年SARS期間，以808萬元連車位買入，持貨20年，帳面勁賺3042萬元或近4倍。

翻查資料，貝沙灣同座中高層A室，面積、間隔及坐向均與是次成交單位相同，於2021年4月樓價高峰期曾以4268萬元易手，意味是次新成交價低約一成。

龍譽2房持貨5年 料實蝕15%

不過，二手市場依然不乏蝕讓成交。美聯首席高級營業經理蕭永鏗指出，啟德半新盤龍譽第2A座高層E室，實用面積525方呎，2房戶，原業主因移民，去年11月以1100萬元放盤，減價61.2萬元或約6%後，以1038.8萬元易手、實呎19,787元。上址原業主2018年以1158.6萬元一手購入，持貨約5年，帳面已蝕119.8萬元，若連使費及稅項計，料原業主有可能實蝕約170萬元或15%。

中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園1月至今暫錄約13宗成交，比上月全月錄約8宗增加63%，其中P座低層5室，實用面積490方呎、屬2房則王，以710萬元易手、實呎14,490元；原業主2007年以255萬元買入，持貨16年，帳面賺455萬元或1.8倍。

晉海2房不足一個月賣貴一成

另香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城半新盤晉海第1A座低層E室，實用面積497方呎2房戶，以733萬元易手、實呎14,748元；原業主2017年以594萬元一手購入，帳面賺139萬元或23%。劉續稱，同座另一相同面積、坐向低層E室，逾半個月前以668萬元易手，意味是次成交比同類戶型升65萬元或近一成。

四大代理「開單利市」 利嘉閣最豪

此外，四大地產代理行均於新春期間為員工贈送「開單利市」，其中利嘉閣前線代理每促成一宗買賣可獲2000元利市，為4行中最豐厚；美聯、香港置業均最高獲1000元，中原為500元。

相關字詞﹕二手成交 日出康城 樓市回升 成交回升 開工利市 SARS貨 移民盤 離港潮 低市價成交 貝沙灣

上 / 下一篇新聞

激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
恒指跌169點 四連升斷纜
恒指跌169點 四連升斷纜
藥明生物主要股東配股套近40億
藥明生物主要股東配股套近40億
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
恒大傳向債權人提兩重組方案
恒大傳向債權人提兩重組方案
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
清華紫光擬售產分拆 集資削債
清華紫光擬售產分拆 集資削債
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
技術取勝：特步10至11元阻力區
技術取勝：特步10至11元阻力區
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
周顯：恒生揸fit人的考究
周顯：恒生揸fit人的考究
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
利．晴灣23屆現樓 交通方便
利．晴灣23屆現樓 交通方便
西九文化區 文娛活動豐富
西九文化區 文娛活動豐富
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力