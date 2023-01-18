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嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場

【明報專訊】踏入2023年，樓市氣氛持續回暖，各大發展商陸續公布今年推盤大計。向來以發展豪宅物業為主的嘉里（0683）預告，今年擬推出3個分佈於黃竹坑港島南岸、將軍澳日出康城及元朗的全新樓盤，涉約4026伙（見表）。如連同系內餘貨，包括港島南岸2期揚海、九龍半山龍駒道緹外和緹山等，嘉里今年最多將有逾4100伙新單位應市。

明報記者 容婌維

嘉里計劃推出的3個全新樓盤，均屬合作項目，分別位處港島、將軍澳和新界。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，集團與太古地產（1972）、信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸第4期提供800伙，之前已獲批預售樓花同意書，計劃上半年登場。

翻查資料，港島南岸第4期以2房、3房戶型為主打。

至於與信置、嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的將軍澳日出康城第13期及與萊蒙（3688）合作的元朗十八鄉路項目，則計劃下半年推出。

可留意的是，上述兩項目稍後將申請預售樓花同意書，湯耀宗表示，最快下半年才可推出，其中日出康城第13期佔2550伙，同樣主打2房及3房戶型；元朗十八鄉路項目設約676伙，主打1房至2房戶型。

在全新盤登場前，嘉里全力推售餘貨，其中黃竹坑港島南岸第2期揚海，早前已獲批發入伙紙、已屆現樓；嘉里亦已上載新銷售安排，落實於2月2日（正月十二日），盡推項目餘下104伙（見另文），昨日起開放現樓示範單位予準買家預約參觀。

揚海餘下104伙下月初全推

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪補充，揚海下月2日推售的104伙，59伙以價單形式發售，該批單位實用面積介乎320至955方呎，涵蓋1房至3房間隔，以最高20%直減折扣計，折實價1004.4萬至3879.76萬元，折實呎價31,388元至40,892元，整批折實均呎35,495元；另45伙招標發售，特色戶佔14伙、餘下為3房、4房戶。

價單入場單位為2A座5樓E室，實用面積320方呎1房戶，折實價1004.4萬元（折實實呎31,388元）。

另外，據昨日更新的價單5A號顯示，第1A座27樓C室價單定價由2278.3萬元調升2.4%，至2332.1萬元，單位現為連裝修現樓示範單位，料未來將連裝修發售。

另根據銷售安排，新一輪推售不設大手安排，並以先到先得形式進行。盧子豪續稱，揚海工程順利，有信心如期今年8月底交樓。

揚海2021年9月開售至今累沽496伙，佔全盤600伙約83%，套現總金額約121億元。

相關字詞﹕揚海 元朗十八鄉路項目 日出康城第13期 港島南岸第4期 嘉里建設

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