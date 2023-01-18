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經濟
2023年1月18日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
恒指跌169點 四連升斷纜
藥明生物主要股東配股套近40億
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
恒大傳向債權人提兩重組方案
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
清華紫光擬售產分拆 集資削債
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
技術取勝：特步10至11元阻力區
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
周顯：恒生揸fit人的考究
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
利．晴灣23屆現樓 交通方便
西九文化區 文娛活動豐富
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力
技術取勝：特步10至11元阻力區
【明報專訊】紫金短線11.5元有承接（圖）
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