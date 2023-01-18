併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%

高盛的投行收費第四季按年大跌48%至18.7億美元。高盛整體收入按年跌16%至105.9億美元，低於分析師預期的108.3億美元。加上業務涵蓋信用卡及分期付款業務的平台解決方案（platform solutions）部門，稅前虧損達到7.78 億美元，導致利潤大減。

大摩利潤跌41% 跌幅比預期小

摩根士丹利（美：MS）亦受併購交易活動減少等影響，整體利潤按年跌41%至21.1億美元，但跌幅比預期小。受惠於利率上升及銀行貸款增長帶來的淨利息收入增加，摩根士丹利第四季的財富管理業務收入按年增長6%至66.3億美元創新高。大摩股價早段升逾4%。

此前公布業績的摩通（美：JPM）和花旗（美：C），第四季的投行業務收入亦按年大跌近六成。不過與摩通和美銀等擁有龐大消費銀行業務的同行相比，高盛更依賴投行收入。通脹高企、利率上升導致全球經濟疲軟的擔憂，令併購交易停滯不前，使高盛等面臨壓力。

華爾街諮詢公司Opimas行政總裁Octavio Marenzi指出，市場普遍預期高盛第四季業績惡劣，不過實際情况較預期還要惡劣。雖然收入基本符合預期，但利潤嚴重受創，問題在於經營開支急增11%，而收入卻大幅下滑，高盛因此可能會進行更多削減成本及裁員措施。高盛已於本月決定裁員3200人，相當於員工總數6.5%。

印尼：與比亞迪Tesla近達成協議

另外，印尼海事和投資協調部長Luhut Pandjaitan表示，印尼政府與比亞迪（1211）及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）接近達成在當地投資建設電動車生產設施的協議。Pandjaitan與各省政府開會時稱，全球所有大型電動車製造商都將在印尼投資，全球第一的比亞迪、全球第二的特斯拉、現代汽車等，正與印尼當局敲定交易，但他未透露更多細節。

（綜合報道）

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