經濟

AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下非牟利項目阿里巴巴香港創業者基金（AEF），近年贊助成立慈善機構SEED Foundation，協助下一代邁向科技主導型經濟。SEED Foundation行政總裁羅君本表示，隨各行各業推行數碼轉型，香港的科技人才荒愈發嚴重，希望透過向中學生提供認證課程及課外活動，加強培育下一代科技人才。

目前為止，SEED Foundation伙拍HKU SPACE，為中學生提供90小時的雲計算認證課程；亦計劃於下月推出用戶體驗（UX）設計課程。羅君本表示，培育中學生人才屬「遠水」，最快也要四五年後才能投身行業，認為短期問題亦要靠「搶人才」解決，但強調此方法並不持續。羅君本又稱，由於學生未來的職涯規劃跟大學課程息息相關，故希望在中學階段，為學生帶來更多體驗，把職場上的軟技能和硬技能帶入學校。在2022/23學年，有25間學校、約480名中學生參加SEED Foundation的課程。

目標提供50至100實習機會

羅君本表示，在學術技能以外，SEED Foundation亦提供體驗學習，其中包括為學生提供實習機會。在去年計劃推出初期，支持機構屈臣氏集團為10個學生提供1個月跟科技相關的工作實習機會；今年正在籌備當中，目標能夠為學生帶來50至100個實習機會。

SEED Foundation由AEF於2021年11月贊助成立，AEF執行董事周駱美琪表示，不方便透露實際金額，但會確保該筆資金足夠SEED Foundation日常營運、尋覓導師、拓展課程等等，希望獲得更多有志扶助、培育年青人的持份者加入。

上 / 下一篇新聞

激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
恒指跌169點 四連升斷纜
恒指跌169點 四連升斷纜
藥明生物主要股東配股套近40億
藥明生物主要股東配股套近40億
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
恒大傳向債權人提兩重組方案
恒大傳向債權人提兩重組方案
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
清華紫光擬售產分拆 集資削債
清華紫光擬售產分拆 集資削債
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
技術取勝：特步10至11元阻力區
技術取勝：特步10至11元阻力區
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
周顯：恒生揸fit人的考究
周顯：恒生揸fit人的考究
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
利．晴灣23屆現樓 交通方便
利．晴灣23屆現樓 交通方便
西九文化區 文娛活動豐富
西九文化區 文娛活動豐富
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力