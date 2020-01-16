AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才

目前為止，SEED Foundation伙拍HKU SPACE，為中學生提供90小時的雲計算認證課程；亦計劃於下月推出用戶體驗（UX）設計課程。羅君本表示，培育中學生人才屬「遠水」，最快也要四五年後才能投身行業，認為短期問題亦要靠「搶人才」解決，但強調此方法並不持續。羅君本又稱，由於學生未來的職涯規劃跟大學課程息息相關，故希望在中學階段，為學生帶來更多體驗，把職場上的軟技能和硬技能帶入學校。在2022/23學年，有25間學校、約480名中學生參加SEED Foundation的課程。

目標提供50至100實習機會

羅君本表示，在學術技能以外，SEED Foundation亦提供體驗學習，其中包括為學生提供實習機會。在去年計劃推出初期，支持機構屈臣氏集團為10個學生提供1個月跟科技相關的工作實習機會；今年正在籌備當中，目標能夠為學生帶來50至100個實習機會。

SEED Foundation由AEF於2021年11月贊助成立，AEF執行董事周駱美琪表示，不方便透露實際金額，但會確保該筆資金足夠SEED Foundation日常營運、尋覓導師、拓展課程等等，希望獲得更多有志扶助、培育年青人的持份者加入。