經濟

匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務

【明報專訊】大灣區近年發展迅速，匯豐一項調查顯示，近七成受訪企業表示計劃在未來3年內拓展在大灣區的業務，其中27%企業更表示將顯著提升業務規模。

去年初正式生效的「區域全面經濟伙伴協定（RCEP）」，成員國企業對大灣區經濟前景尤其看好，其中有六成受訪企業認為大灣區未來3年的經濟增長將高於中國平均水平，較非RCEP成員國的受訪企業高出一成半。

三成RCEP企業擬拓業務規模

在拓展大灣區業務方面，有31%來自RCEP國家的企業計劃未來3年顯著提升大灣區業務規模，比其他市場的受訪企業高出近一成。

在重點投資領域方面，最多企業重視科技與創新，其次是提高供應鏈可靠性及加強數碼建設。在考慮於大灣區城市拓展業務時，受訪企業普遍將香港視為首選地，其次是廣州及深圳。

普遍首選香港 其次穗深

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，調查結果反映大灣區的科技發展水平和消費市場規模成為吸引海外企業投資的重要動力，大灣區憑藉有利的地理優勢，以及龐大和國際化的市場，有望在RCEP協定下與東盟國家開展深入合作，並進一步促進區內跨境貿易和投資的增長。

調查於去年9月進行，訪問3392家企業，覆蓋包括9個RCEP成員國在內共16個市場，包括韓國、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓等，皆為目前已在中國市場開展業務或計劃在不久將來進入中國市場的企業。

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