經濟

中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%

【明報專訊】中銀香港（2388）發布2023年環球經濟展望，高級經濟研究員張文晶表示，內地防疫政策鬆綁，重新開放促進消費市場回暖，穩增長政策將刺激內需市場，但內地同樣受全球經濟放緩和貨幣緊縮影響，今年出口表現或不及去年。張文晶又表示，內地今年將繼續維持寬鬆貨幣政策，線下行業如航空、餐飲的刺激較大，預料今年內地經濟可達「強勁復蘇」，全年GDP增長達5%或以上。

料全年有一次降準及減息

利率及匯率方面，高級經濟研究員丁孟表示，今年人民幣利率將保持低水平。 匯率方面，今年人民幣除兌美元繼續弱勢外，兌其他貨幣表現仍會保持強勢，料人民幣全年可達穩中有升。丁孟又預料，預料內地全年有一次降準和減息，較大機會在上半年發生，料幅度與力度或與去年相若，透過寬鬆貨幣政策推動經濟復蘇，帶動下半年經濟活動。

料港全年GDP增長2.8%

丁孟表示，預料美國今年上半年仍有一次加息，香港拆息仍有上調空間，以至利率在短期內達至一個頂點。香港發展前景方面，張文晶表示，本港今年「機遇與挑戰」並存，市場普遍預料央行加息步伐將放緩，在相對較緊縮的貨幣政策下，外圍環境亦將影響香港貿易表現，但疫情影響減弱，與內地及海外逐步實現「全通關」，將有助消費等商務活動。她又表示，香港正處於較為重要的「轉捩點」，料本港全年GDP增長2.8%，亦會持續觀察通關等利好因素，不排除上調增長幅度。

上 / 下一篇新聞

激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
恒指跌169點 四連升斷纜
恒指跌169點 四連升斷纜
藥明生物主要股東配股套近40億
藥明生物主要股東配股套近40億
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
恒大傳向債權人提兩重組方案
恒大傳向債權人提兩重組方案
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
清華紫光擬售產分拆 集資削債
清華紫光擬售產分拆 集資削債
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
技術取勝：特步10至11元阻力區
技術取勝：特步10至11元阻力區
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
周顯：恒生揸fit人的考究
周顯：恒生揸fit人的考究
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
利．晴灣23屆現樓 交通方便
利．晴灣23屆現樓 交通方便
西九文化區 文娛活動豐富
西九文化區 文娛活動豐富
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力