經濟

內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費

【明報專訊】國家統計局公布，去年全年經濟增長3％，勝市場預期的2.7％，但遠低於政府去年初制定增長5.5％目標，與2021年增長8.4％亦形成明顯落差，除2020年外，為1976年以來最慢增速之一，反映中國去年全年受疫情困擾，「動態清零」政策的代價。隨着清零政策取消，單計去年第四季經濟增長2.9%，勝市場預期，12月工業生產增長則按月放緩0.9個百分點至1.3％，但亦勝市場預期。國家統計局表示，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮，供給衝擊，預期轉弱三重壓力仍較大，經濟恢復基礎仍不牢固。

明報記者 陳麗歡

重點商品方面，12月汽車產量跌幅按月擴大6.8個百分點至16.7％。12月鋼鐵產品產量和水泥產量的按年變幅均跌至負值，而發電量增長有所改善。單月計，12月固定資產投資增長由11月的1%加快至3.6%，月內全國範圍和31個城市的失業率調查均有所下跌。投行高盛表示，內地12月及第四季經濟數據無變差令市場喜出望外，但因為全面開放，大範圍的感染，大部分高頻指標甚至較去年初上海封城期間更差。

疫情升溫減外出 餐飲消費大跌

12月社會消費品零售總額按年跌1.8％，勝市場預期；全年社會消費品零售總額按年跌0.2％。按消費類型劃分，12月商品零售按年跌0.1％，餐飲跌14.1％。彭博分析師表示，上月零售總額表現主要受惠汽車購買急增，消費者趕在免購置稅結束前買車，以及藥品支出按年升四成。由於大規模感染令大眾未能外出，以至餐飲消費大幅下滑。

國家統計局表示，下一階段，將要全面深化改革開放，大力提振市場信心，着力穩增長、穩就業、穩物價。國家統計局又表示，今年經濟表現一定會整體轉好，隨着生產生活秩序逐步恢復，例如國內航班已經恢復到2019年的八成以上，都為今年經濟增長創造良好的條件。國務院副總理劉鶴在達沃斯論壇上表示，中國疫情防控轉型總體平穩順利，相信今年中國經濟會實現整體性的好轉，經濟增速達到正常水平是大概率事件，預期今年進口會明顯增加，企業投資會大幅度增加，居民消費會回歸常態。

中銀：料首季經濟表現定勝預期

展望今年首季內地經濟表現，中銀香港高級經濟研究員丁孟表示，內地積極放寬防控政策，預料首季經濟反彈較為明顯，表現定必勝市場預期，加上春節推動，消費、服務、零售等經濟活動將明顯受惠。

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