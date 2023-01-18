經濟

恒大傳向債權人提兩重組方案

【明報專訊】中國恒大（3333）據悉正與債權人在討論境外債務重組計劃，包括對境外普通債權展期的兩套選項。

第一個方案是分期償還本金，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低在2厘左右。第二個方案包含債轉股，通過新發行可轉債等混合型證券，票面利率將介乎6厘至7厘左右。

舊債換新債 還款期最長12年

據彭博社引述知情人士報道，第一個方案分期償還本金將債券展期，最長12年還清所有債務。第二個選項則通過新發行可轉債等混合型證券，將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車和恒大物業的股份；剩餘債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短。報道指出，恒大將徵求主要債權人的反饋意見，方案條款可能仍會調整。

今次為恒大首次被披露重組計劃細節，恒大為全球負債最高的開發商，其債務重組規模或將創下中國企業之最，其美元債存續規模約有166億美元，距離其美元債首次違約已過去一年之久，3月20日本港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

羅兵咸永道辭核數師

羅兵咸永道於本周一辭任恒大核數師一職，羅兵咸永道指出，由於未收到與審計2021年度合併財務報表相關的重大事項的若干資料，難以合理估計完成2021年審計工作所需的時間。恒大則稱，集團的債務重組工作正在積極地推進，完成2021年審計財務報表尤其重要及關鍵。恒大已委任上會栢誠會計師事務所為新核數師，直至下屆股東周年大會結束為止。

相關字詞﹕羅兵咸永道 美元債 以舊換新 債權展期 債務重組 中國恒大（3333）

上 / 下一篇新聞

激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
激進投資者Ryan Cohen入股阿里 促回購規模增至600億美元 市場料難如願
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號
恒指跌169點 四連升斷纜
恒指跌169點 四連升斷纜
藥明生物主要股東配股套近40億
藥明生物主要股東配股套近40億
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
雷諾吉利合資公司擬引入沙特阿美 至少佔兩成股權
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
內地去年GDP增3%勝預期 上月數據意外地好 趕買車買藥撐起消費
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
中銀：內地維持寬鬆幣策 料今年GDP最少增5%
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
匯豐：七成受訪企業擬拓大灣區業務
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
AEF贊助成立慈善機構 培育中學生成科技人才
清華紫光擬售產分拆 集資削債
清華紫光擬售產分拆 集資削債
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
戶戶送調查：33%受訪餐廳去季利潤增
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
恒生推NFT錢包 零售銀行界首例
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
加國去年樓價挫7.5% 歷來最差 央行警告續加息遏通脹 樓市仍受壓
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
併購交易放緩 高盛上季利潤挫66%
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
暴雪娛樂：曾爭取與網易協議順延半年 未獲共識
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
張兆聰：消費餐飲可博 冷吼中糧家佳康
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
單坤：消費投資推動中國經濟復蘇
技術取勝：特步10至11元阻力區
技術取勝：特步10至11元阻力區
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
劉思明：醫療通訊設備投資旺盛可留意
周顯：恒生揸fit人的考究
周顯：恒生揸fit人的考究
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
湯文亮：富在鬧市無人問 窮在深山有遠親
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
嘉里今年擬推3全新盤涉4000伙 港島南岸4期已批預售 料上半年登場
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
揚海4房示位曝光 廳房同享南區海景
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
INNOVALE第3期年三十新一輪推113伙
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
貝沙灣3房「SARS貨」20年升值近4倍
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
新世界跑道區盤批建5幢住宅 涉57萬呎樓面
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
星企購南商金融創新中心 涉資6325萬掃3伙
利．晴灣23屆現樓 交通方便
利．晴灣23屆現樓 交通方便
西九文化區 文娛活動豐富
西九文化區 文娛活動豐富
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力
稱熊巿未完 高盛較看好美股 能源健康護理通脹環境下具韌力