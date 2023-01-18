經濟

數度「點石成金」 獲網紅股天王稱號

【明報專訊】2021年初，遊戲驛站（GameStop）（美：GME）掀起一場散戶對戰華爾街的挾淡倉事件，不但導致美股市場震盪，同時把網上寵物用品店Chewy（美：CHWY）創辦人Ryan Cohen推到群眾的眼前，往後Ryan Cohen更獲得「網紅股天王」的稱號。

遊戲驛站幾天飈20多倍

早於2020年底，Ryan Cohen已持有大約12.9%的遊戲驛站股份，經過跟遊戲驛站董事會接觸後，建議該公司由傳統零售店轉戰電商業務。直至2021年1月，老牌沽空機構香櫞研究（Citron Research）發文唱淡遊戲驛站，惟反遭散戶追擊，遂開展一場散戶挾淡倉的事件。

事實上，遊戲驛站在事件之前的股價一直表現平平，直至美國熱門網上論壇Reddit的股票討論區wallstreetbets用戶吹捧此股，尤其是2021年1月11日Ryan Cohen宣布加入GameStop董事會後，便引發遊戲驛站股價急漲，由2021年初的低於20美元，短短幾天後飈至483美元，升幅逾20多倍，創史上盤中新高。

除了遊戲驛站以外，Ryan Cohen亦被發現透過旗下投資公司RC Ventures，持有另一「網紅股」3B家居（美：BBBY）近10%，為該公司首五大股東，帶動3B家居股價單日內急飈34%。

基金經理要求SEC徹查

至2022年8月份，Ryan Cohen把手上全部3B家居股票沽清，導致3B家居股價繼續暴跌。前對冲基金經理蒂爾森（Whitney Tilson）質疑Ryan Cohen的操作可能涉及哄抬股價、高位出貨的操縱市場手段，向美國證交會（SEC）投訴，要求徹查Ryan Cohen的買賣。

相關字詞﹕3B家居 遊戲驛站

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